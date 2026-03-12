Aerolíneas caen en Bolsa mientras el petróleo supera los 100 dólares tras ataques a buques en Estrecho de Ormuz

Los títulos de las aerolíneas que cotizan en Bolsa caen este jueves ante los ataques a buques petroleros en Oriente Medio que siguen presionando al alza los precios del petróleo y que han llevado las cotizaciones del crudo nuevamente por encima de los 100 dólares el barril.

En México, Aeroméxico encabezó las pérdidas con un desplome del 12.10% en 25 pesos por acción, seguida de Controladora Vuela (Volaris) que retrocedió 7.59% a 12.67pesos por título. En Latinoamérica, Latam Airlines cayó 3.11 por ciento.

En Estados Unidos Southwest Airlines cayó 6.17% a 39.1 dólares por acción, mientras que JetBlue perdió 5.67 por ciento. En tanto que, las gigantes American Airlines y United Airlines Holdings también retrocedieron, con bajas de 4.30% y 3.94%, respectivamente. Delta Air Lines marcó un descenso menos agrasivo de alrededor de 2 por ciento.

En Europa, las caídas fueron más moderadas. Lufthansa bajó 3.54% a 7.78 euros por acción, IAG (propietaria de Iberia y British Airways) retrocedió 3.48%, y Air France perdió 2.28 por ciento. En Irlanda, Ryanair también se vio afectada con un descenso de -2.89 por ciento.

En Asia, China Southern Airlines apenas retrocedió 0.63%, mientras que Japan Airlines bajó -0.41 por ciento.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte cotizaron con un alza de 10% por encima de los 100 dólares el barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate escalaron alrededor de 10.5% cerca de los 97 dólares el barril.

"Es probable que las tarifas aéreas aumenten en los próximos meses, incluso si los precios del petróleo comienzan a estabilizarse pronto", advirtió Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy.

Los precios del combustible para aviones han aumentado 15% en la última semana, subiendo hasta 1.75 dólares por galón y potencialmente añadiendo 1,500 millones de dólares o más en costos trimestrales de combustible para cada aerolínea estadounidense importante, según una estimación de la industria estadounidense reportó Yahoo Financie.

Los ataques a los buques ocurrieron aproximadamente 5 millas náuticas al sur de Al Basrah cerca del puerto de al-Faw y el área de anclaje de Umm Qasr en aguas territoriales iraquíes, según Energy News Beat. Todos los miembros de la tripulación, estimados en alrededor de 25 en ambos buques, fueron evacuados de manera segura sin reportarse víctimas.

Los analistas advierten que precios sostenidos del WTI por encima de 95 dólares por barril podrían forzar rebajas de entre 5 y 10% en las estimaciones de ganancias del segundo trimestre de 2026 para las principales aerolíneas.

Analistas de Morgan Stanley señalaron que "el margen de refinación (la brecha de precio entre el crudo/gasóleo y el combustible para aviones) se ha ampliado bruscamente recientemente", sugiriendo que los costos de combustible de las aerolíneas pueden aumentar más rápido que los precios del crudo mismo, una preocupación particular para los pronósticos de márgenes.

El combustible típicamente representa entre el 20 y 30% de los gastos operativos de las aerolíneas y es su segundo costo más grande detrás de la mano de obra, haciendo al sector particularmente vulnerable a los choques de precios del petróleo.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido que cualquier buque que pase por el Estrecho de Ormuz será atacado, con al menos 16 buques golpeados en la región desde que comenzaron los ataques. "No hay señales de una desescalada en el Golfo y como resultado, no hay un final a la vista para las interrupciones en los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz", dijeron analistas de ING el jueves.

"Prepárense para que el petróleo esté a 200 dólares por barril, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional, que ustedes han desestabilizado", advirtió un portavoz del comando militar de Irán el miércoles.