Irán autorizó cruzar el estrecho de Ormuz a buques de algunos países, afirma viceministro

Irán permitió a buques de algunos países cruzar el estrecho de Ormuz, afirmó este jueves el viceministro de Relaciones Exteriores, Mayid Tajt Ravanchi, ya que la vía marítima ha permanecido efectivamente cerrada durante la guerra con Estados Unidos e Israel.

Teherán mantiene en gran medida bloqueado el paso de los barcos por el estrecho, pero el alto funcionario afirmó durante una entrevista con AFP que algunos países pidieron autorización para usar esta vía e Irán "cooperó con ellos".

"Consideramos que los países que se unieron a la agresión no deberían beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz", destacó Tajt Ravanchi, quien desmintió los reportes de que la república islámica haya colocado minas en este paso estratégico para el tránsito de petróleo y gas.

Asimismo, el viceministro explicó que Irán quiere asegurarse de que no se le imponga otra guerra en el futuro.

"Cuando comenzó la guerra el pasado mes de junio, tras 12 días se produjo el llamado cese de las hostilidades... pero después de ocho o nueve meses, se reagruparon y volvieron a hacerlo", dijo, refiriéndose a Estados Unidos e Israel.

"No queremos que se nos trate así de nuevo en el futuro", sentenció.

Tras aquella guerra de 12 días, en junio de 2025, este 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán, matando a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y desencadenando una guerra que se extendió por todo Oriente Medio.

Irán respondió atacando los intereses de Israel y Estados Unidos en toda la región.

"Antes de que comenzara la guerra, en diferentes ocasiones, informamos a nuestros vecinos de que si Estados Unidos participaba en una agresión contra Irán, todos los activos y todas las bases estadounidenses serían objetivos legítimos para Irán", afirmó Tajt Ravanchi.

"Estamos actuando en defensa propia. Seguiremos actuando en defensa propia durante el tiempo que sea necesario", aseguró.