Revisión del T-MEC: México y Canadá consideran clave mantener acuerdo trilateral

Autoridades de México y ⁠Canadá refrendaron el jueves su interés en mantener la trilateralidad del tratado de libre Comercio de Norteamérica (T-MEC), del ⁠que forman parte ambos junto ⁠a Estados Unidos, al tiempo que anunciaron una misión comercial de empresarios mexicanos a tres ciudades canadienses en mayo.

La postura de Canadá y México se produce poco antes de que el país latinoamericano y Estados Unidos inicien a partir del lunes una revisión bilateral del T-MEC, adelantándose a la que debe realizarse a tres bandas en julio, y en el contexto de los aranceles que ha impuesto el presidente estadounidense Donald Trump a sus dos vecinos y socios comerciales.

"El Gobierno de México tiene muy claro que la participación de Canadá en nuestro tratado comercial es fundamental"; afirmó el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Rosendo Gutiérrez, en un acto para presentar públicamente la misión comercial de 10 sectores empresariales que estará en Toronto, Montreal y Vancouver el 7, 8 y ⁠9 de mayo.

El embajador canadiense ⁠en la capital mexicana, ⁠Cameron Mackay, afirmó en el evento que la revisión del tratado comercial representa "una oportunidad ⁠crítica" para mejorar la asociación de libre comercio.

"La posición de Canadá es clara: nuestra prioridad es mantener un acuerdo trilateral para que mexicanos y mexicanas, canadienses y estadounidenses continúen beneficiándose de esta relación comercial que existe desde hace más de 30 años", dijo.

El T-MEC está vigente desde 2020, cuando reemplazó el Tratado de ⁠Comercio de América del Norte (TLCAN), que convirtió la región en uno de los bloques comerciales más grandes del mundo.