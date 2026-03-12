Lectura 1:00 min
CBP ve avance de entre 40% y 80% en el sistema de devolución de los aranceles IEEPA
El sistema de cuatro partes del Gobierno de Estados Unidos para reembolsar 166,000 millones de dólares en pagos de aranceles ilegales con intereses está completo entre un 40% y un 80%, según un documento judicial presentado el jueves por un funcionario de aduanas.
Brandon Lord, funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), dijo que la agencia está desarrollando un sistema de cuatro partes denominado CAPE que aceptará solicitudes de reembolso, las procesará, las revisará y emitirá los reembolsos, según un documento judicial.
La presentación de Lord ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos se realizó para cumplir con una orden emitida la semana pasada por el juez Richard Eaton como parte de su directiva para reembolsar los pagos arancelarios.