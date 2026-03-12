CBP ve avance de entre 40% y 80% en el sistema de devolución de los aranceles IEEPA

El sistema de ⁠cuatro partes del Gobierno de Estados Unidos para reembolsar 166,000 ⁠millones de dólares en ⁠pagos de aranceles ilegales con intereses está completo entre un 40% y un 80%, según un documento judicial presentado este jueves por un funcionario de aduanas.

Brandon Lord, funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), dijo que la agencia está desarrollando un sistema de cuatro partes denominado CAPE que aceptará solicitudes de reembolso, las procesará, las revisará y emitirá los reembolsos, según un ⁠documento judicial.

La presentación ⁠de Lord ⁠ante el Tribunal de Comercio Internacional de ⁠Estados Unidos se realizó para cumplir con una orden emitida la semana pasada por el juez Richard Eaton como parte de su directiva para reembolsar los ⁠pagos arancelarios.

