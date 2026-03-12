Petróleo sube 6% mientras Irán aumenta ataques contra transporte marítimo en el Golfo Pérsico

Los ⁠precios del petróleo subían con fuerza la mañana de este jueves, ante la intensificación de los ataques ⁠de Irán contra instalaciones petroleras y de transporte en Oriente Medio, avivando los temores a un conflicto prolongado y más disrupciones en el flujo petrolero a través del estrecho de Ormuz.

A ⁠las 09:15 GMT, los futuros del ⁠Brent ganaban 5.95 dólares, o un 6.47%, hasta los 97.93 dólares el barril, tras haber tocado los 100 dólares más temprano. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba 5.25 dólares, o un 6%, a 92.5 dólares.

El Brent alcanzó los 119.5 dólares por barril el lunes, su nivel más alto desde mediados de 2022, y luego cayó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán podría terminar pronto.

La guerra en Oriente Medio está provocando la mayor interrupción del suministro petrolero en la historia de los mercados mundiales, según afirmó este jueves la Agencia Internacional de la Energía, un día después de aprobar la liberación de un volumen récord de 400 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas.

Los países del golfo Pérsico han reducido la producción total de crudo en al menos 10 millones de barriles por día, un volumen que equivale a casi el 10% de la demanda mundial, como consecuencia del conflicto, según indicó la agencia en su último informe mensual sobre el mercado petrolero.

El mercado está tomando con cautela la liberación de la AIE, ya que su calendario no está establecido, según ⁠afirmó John Evans, analista de PVM, quien añadió que ⁠se presume que abarcará 90 días, lo ⁠que equivale a unos 4.5 millones de barriles por día.

Goldman Sachs prevé que el Brent alcance ⁠una media de 98 dólares por barril en marzo y abril, antes de descender a 71 dólares en el cuarto trimestre, pero advierte de que, en un escenario de riesgo al alza, en el que los flujos a través del estrecho se interrumpan durante un mes, la media de marzo y abril podría dispararse hasta los 110 dólares.

"La única forma de que los precios del petróleo bajen de forma sostenida es que vuelva a fluir por el ⁠estrecho de Ormuz", afirmaron los analistas de ING. "Si no se consigue, significa que los máximos del mercado aún están por llegar".