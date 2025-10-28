Acciones de Televisa suben más de 9% en la BMV

Los títulos de Televisa, empresa de medios de comunicación, liderean el alza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), apoyados por las perspectivas de un mejor desempeño en su negocio de contenidos y una reducción en costos operativos.

Las acciones de la televisora suben 9.71% y se venden en 10.06 pesos por unidad, su mayor incremento desde 30 de julio, cuando escaló 12.35 por ciento.

En 2025, los papeles de la compañía apuntan un retorno de 45.44 por ciento.

A pesar de que la firma incumplió con los ingresos esperados y registró más pérdidas de lo previsto en su informe de la semana pasada, ha recibido una reacción positiva debido a la mejora continua en márgenes e incluso JPMorgan mejoró su calificación por el buen desempeño de TelevisaUnivision.

Analistas de GBM Reserch afirmó que “Grupo Televisa reportó resultados neutrales en el tercer trimestre del año, apenas por arriba de las expectativas”.

Los ingresos disminuyeron 4.8%, mientras que el EBITDA retrocedió 0.7% año contra año. Por lo tanto, la rentabilidad mejoró alrededor de 160 puntos base en términos anuales, impulsada por medidas de eficiencia y control de costos, escribieron en un análisis.

Además, aseguraron que Televisa registró su segundo trimestre consecutivo de crecimiento en suscriptores de banda ancha, lo que refleja estabilidad en Izzi, mientras que Sky ha estado reportando una pérdida sostenida de suscriptores.

(Con información de Investing)