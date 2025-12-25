Cobre ronda máximo histórico en Shanghái por repunte de la demanda china y debilidad del dólar

El cobre operó este jueves en Shanghái cerca de un máximo histórico, al repuntar la demanda china y debilitarse el dólar.

El contrato del cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) cerró la jornada con una subida del 1%, a 96,210 yuanes (13,732.51 dólares) la tonelada.

El metal rojo alcanzó el miércoles un máximo ⁠histórico de 96,750 yuanes la tonelada en Shanghái, mientras que el referente londinense también tocó un pico de 12,282 dólares, acercándose a la marca de los 12,300 dólares.

El mercado londinense estará cerrado durante la jornada por la celebración de ⁠la Navidad. La subida del cobre se debió al repunte de la demanda china en vísperas de las fiestas de fin de año.

La prima del cobre Yangshan , un indicador del apetito chino por las unidades de cobre transportadas por vía marítima, ha ido en aumento desde principios de diciembre y ha alcanzado su nivel más alto desde finales de septiembre, a 55 dólares la tonelada, tras permanecer por debajo de los 40 dólares desde mediados de octubre.

Mientras tanto, los principales fundidores chinos decidieron no establecer directrices para las tarifas de procesamiento de concentrado de cobre para el primer trimestre de 2026 en una reunión celebrada el jueves, mientras lidian con cargos históricamente bajos en medio de la ⁠escasez de suministro de materias primas.

Los inversores apuestan por más recortes de las tasas de interés por parte ⁠de la Reserva Federal el próximo año, lo que lleva a una continua debilidad del dólar.

En otros metales básicos en la SHFE, el aluminio subió un 0.29%; el plomo ganó un 1.05%; el zinc bajó un 0.56%; el níquel perdió un 1.22%, poniendo fin a una racha alcista de seis días; y el estaño restó un 1.18 por ciento.