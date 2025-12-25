¿Testamento o donación? Estas son las diferencias clave a considerar

El testamento es una de las vías más utilizadas para heredar en México, principalmente por su bajo costo inicial, que oscila entre los 4,000 y 10,000 pesos, con descuentos de hasta 50% durante los meses del testamento, en septiembre y octubre.

Además, este documento puede modificarse las veces que el testador lo desee, lo que brinda flexibilidad ante cambios familiares o patrimoniales.

No obstante, su principal desventaja es que, tras el fallecimiento, los herederos deben enfrentar un juicio sucesorio, un proceso que puede extenderse por meses o incluso años.

En contraste, la donación en vida permite transferir bienes de manera inmediata, lo que reduce los tiempos del trámite a días o semanas. Sin embargo, esta modalidad implica un costo elevado, equivalente a entre 15% y 30% del valor del inmueble, el cual debe pagarse de forma inmediata.

Además, la donación no puede revocarse, salvo en casos excepcionales que deriven en procesos judiciales, por lo que requiere una decisión bien meditada por parte del donante.