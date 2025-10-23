Grupo Televisa reporta crecimiento operativo y óptimo manejo de deuda

Grupo Televisa y TelevisaUnivision reportaron resultados positivos al cierre de los primeros nueve meses de 2025, impulsados por eficiencias operativas, mejora en rentabilidad y una posición financiera más sólida.

La estrategia enfocada en clientes de alto valor permitió a la compañía aumentar su base de suscriptores de internet en 4% durante los primeros nueve meses del año.

El grupo continúa implementando eficiencias operativas derivadas de la integración entre izzi y Sky, con una reducción de costos y gastos de 7% frente al mismo periodo de 2024. Gracias a estas acciones, el margen operativo se amplió a 38.2%, desde el 37.2% del año previo.

Televisa también mantuvo una disciplina financiera en su inversión de capital (capex), con una variación de 17.3% en el periodo, priorizando la generación de flujo libre de efectivo.

El flujo operativo fue de 4.2 mil millones de pesos en los primeros nueve meses de 2025, lo que le permitió pagar anticipadamente un bono por 200 millones de dólares con vencimiento en 2025 y refinanciar otro crédito bancario que vencía en 2026 por 2.7 mil millones de pesos.

Estas acciones fortalecieron las métricas de apalancamiento, ubicando la deuda neta a EBITDA en 2.1x a septiembre de 2025, frente al 2.5x al cierre de 2024.

TelevisaUnivision

En el segmento internacional, TelevisaUnivision mantuvo un desempeño sólido en ViX, superando los 10 millones de usuarios de paga y con crecimiento sostenido en los servicios de suscripción y de publicidad, en este último ya representan el 20% de los ingresos del rubro.

El plan de eficiencias operativas generó ahorros por aproximadamente 300 millones de dólares en lo que va del año, reflejando la capacidad de la empresa para optimizar costos y mejorar rentabilidad.

El EBITDA ajustado alcanzó 1.2 mil millones de dólares, equivalente a un crecimiento de 8% respecto al mismo periodo de 2024, con una rentabilidad de 34.5%, es decir, +440 puntos base año contra año.

El apalancamiento también mostró una mejora relevante, con una razón deuda neta a EBITDA de 5.5x a septiembre de 2025, frente al 5.9x al cierre del año anterior.

Adicionalmente, la compañía refinanció 2.7 mil millones de dólares de deuda durante el año, cubriendo vencimientos previstos hasta 2027.

Todos estos resultados podrían ser potenciados en 2026, ya que la empresa ha anunciado que cuenta con los derechos de la Copa del Mundo 2026, de la Fórmula 1 hasta 2028 y de los diversos Juegos Olímpicos hasta 2032.