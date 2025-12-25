China dice que la venta de armas de EU a Taiwán acelera la amenaza de guerra en la ‌zona

China criticó este jueves el último acuerdo armamentístico de Estados Unidos con Taiwán, afirmando que la venta "acelera" la amenaza ⁠de guerra en la zona.

La semana pasada, Estados Unidos anunció la venta de ⁠11,100 millones de dólares en armas a Taiwán, el mayor paquete de armamento estadounidense de la historia para la isla, un territorio de gobierno democrático que rechaza las reclamaciones de soberanía de Pekín.

Zhang Xiaogang, portavoz del Ministerio de Defensa chino, dijo ⁠en su rueda de prensa habitual ⁠que Washington debe poner fin a todas las "provocaciones" y corregir sus "acciones equivocadas".

INFORMACIÓN EN PROCESO...