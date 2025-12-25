Papa León XVI pide la paz mundial en la bendición 'Urbi et Orbi'; insta a líderes políticos a trabajar por la reconciliación

El Papa León XIV pronunció su bendición navideña 'Urbi et Orbi' por primera vez en la Plaza de San Pedro en la que realizó una llamamiento a la paz en el mundo y la responsabilidad, a la vez que instó a los líderes políticos a "trabajar por la reconciliación".

A pesar del cielo nublado, miles de personas abarrotaron la Plaza de San Pedro en Roma, unas 26,000 según las cifras oficiales difundidas por Vatican News, para presenciar la bendición navideña.

El Papa ha hecho un llamamiento a la paz mundial y ha analizao la situación de Medio Oriente, Ucrania, América Latina, Myanmar, Sudán, Haití y otras regiones afectadas por conflictos, violencia y catástrofes naturales, a la vez que pidió que los líderes políticos y la comunidad internacional trabajen por la reconciliación, el diálogo y la justicia.

Foto: AFPAFP

Ha instado a rezar por el "sufrido pueblo ucraniano" para "que se apague el estruendo de las armas y que las partes implicadas, apoyadas por el compromiso de la comunidad internacional, encuentren la valentía de entablar un diálogo honesto, directo y respetuoso".

León XIV extendió sus deseos de paz a otras zonas en crisis, como Sudán, Haití y Myanmar e instó a los líderes políticos de América Latina a "dar espacio al diálogo por el bien de todos, y no a los prejuicios ideológicos y partidistas".

Finalmente enfatizó "la identificación de Cristo con quienes sufren: los pobres, los migrantes, los refugiados, los jóvenes desempleados, los explotados y los presos". "Nos recuerda que abrir nuestro corazón a ellos es abrirlo al mismo Jesús, quien nos invita a compartir su paz y amor", dijo a las miles de personas reunidas.

En su mensaje de Navidad, también citó algunas líneas sobre el tema de la paz de un poema del poeta germano-israelí Jehuda Amichai (1924-2000). Fue la primera vez que un Papa se refería a un poeta hebreo en una bendición 'Urbi et Orbi'.