Bolsa mexicana avanza con fuerza; acciones de Televisa y Cemex se disparan

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este martes. Los índices accionarios locales suben, siguiendo el desempeño de sus pares en el exterior, mientras que en el aspecto local la atención está en los reportes corporativos del tercer trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 1.21% a 62,605.99 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se mueve 1.24% hasta 1,247.68 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan los títulos de Televisa, con un avance de 9.71% a 10.06 pesos, seguidos por las de Cemex, con 8.27% a 18.60 pesos, y la pacificadora Grupo Bimbo, con 3.47% a 64.49 pesos.

Las acciones de Televisa suben con fuerza por segundo día consecutivo, tras haber presentado sus resultados trimestrales el viernes, reduciendo la caída anual de sus ingresos. Cemex, que informó un aumento del 19% en sus ganancias operativas por reducciones de costos.