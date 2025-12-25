Tipo de cambio: En los últimos 12 meses, el dólar se redujo 10.15%

En lo que va del 2025, y casi al cierre del año, se observa que el peso mexicano ha ganado terreno frente al dólar, cerrando el penúltimo mes del año en el rango de 18 pesos por dólar.

Al corte de noviembre del año pasado, el tipo de cambio se mantuvo por encima de las 20 unidades por dólar, con un cierre de 20.36 pesos en noviembre y un máximo de 20.88 en diciembre.

A partir de los primeros meses de 2025 se observó una trayectoria descendente, con cotizaciones cada vez más bajas, particularmente desde abril, cuando el cierre mensual bajó a 19.61 pesos.

Esta tendencia se profundizó entre mayo y septiembre, periodo en el que el dólar se movió mayormente entre 18.30 y 18.80 pesos.

Para noviembre de 2025, el tipo de cambio registró un cierre de 18.29 pesos por dólar, con un máximo mensual de 18.65, lo que confirma el fortalecimiento del peso mexicano y una menor volatilidad en comparación con el cierre de 2024.

El comportamiento del mercado cambiario durante el periodo analizado sugiere un entorno de mayor estabilidad, con rangos de fluctuación más moderados.