TelevisaUnivision cosecha un éxito adicional con su socio EndemolShine Boomdog

Como era de esperarse, La Casa de los Famosos México 2025 impuso récord y se consolidó como un fenómeno multiplataforma sin precedentes.

En total el programa obtuvo los siguientes métricos: votos totales acumulados +194.8, millones horas consumidas +314.3, millones video views 18.3 billones (TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube y sitios), alcance de audiencia global +85.77 millones de espectadores.

La Casa de los Famosos México 2025, es un reality show producido por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, y tuvo el pasado domingo su gala final, en la que resultó ganador “Aldo” de Nigris, con la espectacular cifra de +19.13 millones de votos, que representó 44.35% de los votos totales. La Gala de la Gran Final alcanzó un récord de audiencia en televisión abierta de +21.96 millones y marcó un hito de +43.15 millones de votos, siendo la temporada que más participación ha registrado en su final. Estas métricas se suman a los impresionantes registros de audiencia, de anunciantes y ventas, de consumo de horas en nuestro servicio de streaming ViX y en nuestro ecosistema digital: 68 clientes en LCDLFM 2025, 35 de ellos nuevos. Ventas 20% por arriba de lo registrado en la temporada 2024. +27,300 notas en medios de comunicación.

Este éxito demuestra una vez más la lealtad y el compromiso que las audiencias multiplataforma muestran con su “engagement” de diversas formas. Es increíble pensar que hoy en día, con tantas opciones de entretenimiento, y distracción, un programa como LCDLFM haya logrado una cantidad de votos cercana a unas elecciones a nivel nacional.

A través de un comunicado de prensa Ruben Acosta y Mario San Martin agradecieron de parte de TelevisaUnivision a las audiencias, a patrocinadores y a EndemolShine Boomdog por haber hecho de LCDLFMx 2025 un éxito rotundo y escribir una página más de historia mediática que seguirá el año entrante.