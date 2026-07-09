Grupo Lomas: 45 años de visión turística nacional

María Dolores López Lira no llegó al turismo por comodidad, sino por decisión. Después de renunciar a una agencia de viajes que la había enviado a Cancún desde Acapulco, buscó empleo y nadie la contrató. La respuesta fue abrir su propia agencia en un local compartido, con teléfono, telex y una cartera de clientes que confiaron en su experiencia.

Así nació Grupo Lomas hace 45 años. La fundadora recuerda que, al inicio, no solo cargaba maletas: también cargaba la responsabilidad de atender a familias completas y conservar la confianza de quienes apostaban por Cancún cuando el destino todavía escribía su historia.

Su esposo, José Luis, se sumó pronto al proyecto. De la agencia surgió la transportadora; después llegaron los servicios náuticos, los primeros hoteles y un modelo de operación que hoy integra hospedaje, movilidad, parques, bodas, gastronomía y experiencias.

Identidad familiar

Grupo Lomas avanzó en medio de crisis, cambios de mercado y competencia de corporativos internacionales. López Lira sostiene que la clave ha sido conservar el trato directo, la operación cercana y una visión familiar que no se diluye con el crecimiento.

La empresa opera 10 propiedades en Riviera Maya, con 1,620 habitaciones en Quintana Roo, además de 93 suites en Valle de Guadalupe. Su oferta incluye hoteles solo adultos, espacios familiares, palafitos, villas, canales de nado, transportación turística y experiencias fuera del hotel.

El modelo también cambió con el viajero. El huésped actual ya no busca únicamente dormir frente al mar; exige bienestar, gastronomía flexible, seguridad, privacidad y actividades que lo conecten con el destino. Por ello, la compañía evolucionó hacia el concepto More Inclusive, que suma traslados, wellness, visitas a cavernas, Rancho Bonanza, Marina Maroma y Aqua Nick.

En bodas, Grupo Lomas también diversificó su operación. La compañía incursiona en Mérida con La Bonita, antes conocida como San Antonio Taxischen, en un mercado que crece entre viajeros nacionales y extranjeros.

Confianza de Nickelodeon

Entre sus proyectos más relevantes está Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya, con 280 suites y acceso al parque acuático Aqua Nick. Para López Lira, que una marca global confiara su hotel y parque en América a una familia mexicana representa orgullo, pero también responsabilidad.

Ese hito se suma a desarrollos como los palafitos de Maroma y los hoteles con canales de nado, que posicionan a Grupo Lomas como una empresa que no solo administra habitaciones, sino que crea producto turístico.

A 45 años de iniciar por necesidad, López Lira habla desde la experiencia de una empresaria que convirtió la falta de oportunidades en una plataforma de crecimiento. “Mi mayor logro, está en las más de 5,000 familias que dependen del grupo y en los viajeros que regresan”, concluye.