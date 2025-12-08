SLH lanza su primer informe global de sostenibilidad

Small Luxury Hotels of the World™ (SLH) presentó su primer informe global de sostenibilidad, el Call to Action Report, con el que consolida su liderazgo en hospitalidad responsable. El documento, publicado en el marco del 35° aniversario de la marca, destaca avances medibles, nuevas alianzas estratégicas y la expansión de su Considerate Collection a 82 hoteles activos en 41 países.

El informe marca una nueva fase para la organización, que desde 1991 promueve el modelo “stay small, stay considerate”, enfocado en el turismo de bajo impacto y la gestión consciente de recursos.

Desde su lanzamiento en 2021, la Considerate Collection ha crecido más del 200%, sumando 24 nuevas propiedades en los últimos 12 meses, todas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los criterios del Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Jean-François Ferret, CEO de SLH, dijo que el informe busca “movilizar a toda la industria hacia un cambio estructural”.

La marca —miembro activo del GSTC— ha declarado una emergencia climática global, comprometiéndose a reducir su huella de carbono un 55% antes de 2030, en línea con las recomendaciones del IPCC.

Casos de Éxito

El documento también exhibe casos de éxito en sostenibilidad aplicada, categorizados en tres ejes: conciencia ambiental, compromiso comunitario y custodia cultural. En Costa Rica, Rio Perdido combina cuatro fuentes de energía renovable —geotérmica, solar, eólica e hidroeléctrica— y ha reforestado el 30% de su reserva en 12 años. Es un eco-lodge de propiedad familiar, con bungalows en el bosque que ofrecen refugios boutique escondidos en el entorno biodiverso de Guanacaste.

La sostenibilidad en acción: hoteles de la Considerate Collection combinan conciencia ambiental, inclusión y regeneración cultural en destinos de cuatro continentes.Cortesía

En los últimos 12 años, el 30% de la reserva de 1,500 acres ha sido reforestado con casi medio millón de árboles. En Suiza, Valsana Hotel Arosa opera sin combustibles fósiles gracias a una innovadora batería de hielo. Este convertidor térmico de vanguardia se combina con un sofisticado sistema de recuperación de calor. Ofrece acceso directo a las majestuosas montañas suizas y con la sostenibilidad como prioridad.

En Alemania, Breidenbacher Hof logró el estatus Oro de EarthCheck, priorizando el abastecimiento regional a pesar de su ubicación en el centro de la ciudad. Ofrece a los huéspedes un auténtico sabor del campo circundante, el hotel produce su propia ginebra artesanal y leche fresca de sus vacas lecheras.

En una granja cercana, también cultiva sus propios vegetales, frutas y produce miel local.

Comunidad

El informe establece el componente comunitario destaca en proyectos como Sundy Praia, en la Isla Príncipe (África), donde el 93% del personal proviene de la comunidad local.

En la Laponia sueca, Arctic Bath colabora con la comunidad sami para preservar tradiciones ancestrales, mientras que Amilla Maldives se posiciona como pionero en accesibilidad, capacitando a todo su personal en hospitalidad inclusiva.

La sostenibilidad en acción: hoteles de la Considerate Collection combinan conciencia ambiental, inclusión y regeneración cultural en destinos de cuatro continentes.Cortesía

Menciona que en la categoría de custodia cultural, el informe presenta a Dar Ahlam, en Marruecos, con su Food Lab que impulsa la economía local, y a Bhutan Spirit Sanctuary, que capacita a jóvenes del Valle Neyphu en prácticas de bienestar y conservación.

Estrategia

El Call to Action Report no se limita a mostrar resultados, sino que plantea compromisos concretos para los próximos años. SLH promoverá la creación de herramientas personalizadas de sostenibilidad, desarrolladas por expertos ambientales, para acompañar a los hoteleros en su transición hacia modelos regenerativos.

La filosofía Community-Centric de la marca sigue siendo eje central: impulsar proyectos que fortalezcan la relación entre hoteles y comunidades, generando empleos sostenibles y beneficios compartidos.“La Considerate Collection —que ya abarca destinos en cuatro continentes— refuerzamos la tendencia global del turismo de bajo impacto, en un sector donde los viajeros buscan estancias con propósito”, concluyó Jean-François Ferret.