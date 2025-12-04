3 de cada 10 empresas en México tienen un nivel alto en integración de temas ASG: KPMG

La gestión de temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) ha ido evolucionando en los últimos años, lo que antes solo era aplicable a compañías grandes o de ciertos sectores, hoy vemos que se tiene una mayor cobertura y conocimiento sobre el tema en diversos tipos de empresas.

De acuerdo con el estudio “Panorama ASG en México y Centroamérica 2025” presentado por KPMG México, se señala que ante un entorno económico y geopolítico retador, los temas ASG se mantienen como una prioridad estratégica para las organizaciones ya que adoptar un enfoque basado en ello permite contar con una visión integral del negocio, identificar riesgos y oportunidades.

En el reporte se indica que en México la creciente atención a temas ASG se ha visto impulsada por la entrada en vigor de nuevas regulaciones, tanto para empresas públicas que cotizan en bolsa que deben cumplir con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) S1 y S2, como para compañías privadas sujetas a las Normas de Información Sostenibilidad (NIS) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF).

“Estos marcos normativos, junto con la implementación de impuestos ambientales en distintos estados y las continuas exigencias por parte de clientes y cadenas de suministro para que las compañías reporten su desempeño en ASG han acelerado la integración de la sostenibilidad dentro de los modelos de negocios”.

Asimismo, el estudio señala que ocho de cada diez compañías en México tienen destinado un presupuesto anual para temas ASG, sin embargo, el cumplimiento regulatorio ambiental y social concentra la mayor parte.

Además, se muestra que la gestión de factores ASG contribuye a mejorar la calidad de vida y el cuidado del medioambiente, aspecto señalado como prioritario por 50% de las compañías en México.

“Sin duda, la conversación sobre temas ASG en las empresas se aceleró tras la pandemia; sin embargo, ahora es indispensable pasar del discurso a acciones concretas y medibles. Los hallazgos del estudio revelan que las organizaciones en la región reconocen cada vez más la importancia de estos aspectos para anticipar riesgos y asegurar la continuidad del negocio, lo que evidencia la importancia de integrarlos a su gestión estratégica”, destacó Juan Carlos Reséndiz, socio Líder de Asesoría en Gobierno Corporativo, Riesgo y Sostenibilidad de KPMG México.

Relevancia de los temas ASG

A pesar de la creciente importancia de estos aspectos, el nivel de madurez en la implementación de temas ASG es limitado en la región, se indica. Solo 35% de las organizaciones en México han alcanzado un nivel alto de integración de los principios ASG en sus operaciones y estrategias, al tiempo que 33% cuentan con un nivel medio, incorporando únicamente dos dimensiones (AS, AG o SG).

Como resultado, únicamente 33% en México tienen una estrategia de sostenibilidad formalmente diseñada y alineada con sus objetivos, mientras que 46% desarrollan iniciativas sin una vinculación formal con su estrategia de negocio.

En México, 27% de las empresas destinan menos de 40,000 dólares anuales a estos temas. Además, el 41% asigna recursos al cumplimiento de nuevas Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) vinculadas con los estados financieros y 39% a la elaboración de reportes ASG.

Comunicación

Finalmente, se señala que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el marco más adoptado para la comunicación ASG, con 58% en México. El uso de estándares como Global Reporting Initiative (GRI) es mayor en Centroamérica (48%) que en México (42%).

“El cumplimiento regulatorio marca el punto de partida para muchas organizaciones; no obstante, el verdadero valor surgirá cuando logren convertir la sostenibilidad en un eje transversal del negocio y en un motor de innovación y crecimiento. Comunicar de manera clara, consistente y basada en datos fortalecerá la confianza de los grupos de interés y acelerará la transición hacia modelos de negocio más resilientes y competitivos”, concluye Jessica Jiménez, Socia de Asesoría en Sostenibilidad de KPMG México.