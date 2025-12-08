Comercios estiman incremento de 8.5% en ventas por festejos del Día de la Virgen de Guadalupe

El sector comercio, servicios y turismo de México espera una derrama económica por 21.7 mil millones de pesos por el motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, a celebrarse el próximo viernes 12 de diciembre en todo el país, que representaría incremento de ventas de 8.5% respecto al festejo del 2024.

El turismo religioso se mantiene al alza y su derrama económica es superior en 50% más respecto al dato reportado del 2022, destacó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Para el periodo del 6 al 15 de diciembre se proyecta la llegada de millones de personas a templos, santuarios y, de manera particular, a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, uno de los recintos marianos más visitados del mundo.

Cada peregrino representa familias que se trasladan, se hospedan, consumen y dinamizan la economía local en colonias, barrios y municipios de todas las regiones del país.

La Concanaco señaló que la derrama económica de estas celebraciones se concentra principalmente en servicios de hospedaje y transporte; comercio de artículos religiosos, artesanías, ropa, calzado y regalos; así como en el consumo de alimentos y bebidas en negocios formales y populares.

Para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, estos días representan una de las temporadas más importantes del año.

Esta dinámica, añadió la Confederación, se inserta en una temporada comercial continua que inició con El Buen Fin 2025 y se prolonga durante las fiestas decembrinas y hasta el Día de Reyes, generando continuidad en la actividad del comercio formal.

El comercio minorista será el más beneficiado, especialmente con la venta de artículos y recuerdos de índole religiosa, también alimentos y bebidas, hoteles y moteles, y transporte.

La Virgen de Guadalupe atrae a la Ciudad de México -donde se encuentra la Basílica, el santuario más visitado del país, de acuerdo con la Secretaría de Turismo federal- devotos de todas partes de México y de naciones como Estados Unidos, Colombia, España, Brasil, Argentina, Filipinas, Italia y Bolivia.

Desde una visión de corresponsabilidad, la Concanaco hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que, en coordinación con el sector empresarial y la sociedad, se garantice seguridad, movilidad ordenada y condiciones de operación claras para el comercio establecido y el popular en las principales rutas de peregrinación y zonas de alta afluencia.

Reiteró su compromiso de seguir trabajando con el Gobierno de México, los gobiernos estatales y municipales, así como con las cámaras empresariales del país, para consolidar al turismo religioso como un pilar de la economía nacional, siempre en un marco de respeto a las creencias, promoción de la paz social y fortalecimiento de las empresas familiares.