FBI ofrece recompensa por información sobre Ryan James Wedding, vinculado con el Cártel de Sinaloa

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), en coordinación con los gobiernos de Canadá y México, ofrece recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita la captura del presunto narcotraficante canadiense, Ryan James Wedding.

Según las autoridades estadounidenses, el también exatleta olímpico es uno de los criminales más buscados del FBI y opera desde México en alianza con el Cártel de Sinaloa.

Además, dirige una organización violenta dedicada al tráfico internacional de cocaína.

El gobierno estadounidense insta a la población que tenga algún tipo de información al respecto a comunicarse a la Embajada de Estados Unidos en México al 55257900, "al comenzar la grabación, presione cero; una vez que la operadora responda, mencione que tiene información sobre Ryan James Wedding y que desea hablar con el FBI