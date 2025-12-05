Titanes 2025: Top 5 de las empresas más sostenibles del mundo

En la edición 2025 del ranking Global 100, listado de las 100 corporaciones más sostenibles del mundo que desarrolla Corporate Knights. El resultado confirma un cambio estructural: las empresas que encabezan la lista ya obtienen la mayoría de sus ingresos y de su gasto de capital de actividades alineadas con la transición energética y la economía circular.

En conjunto, las compañías del Global 100 destinaron 58% de su capex y gasto en I+D a proyectos verdes en 2023, frente a apenas 15% del resto de las 8,259 firmas analizadas por la consultora canadiense. La señal hacia los mercados es inequívoca: la sostenibilidad se ha convertido en criterio duro de asignación de capital.

Top 5 de la sostenibilidad corporativa

El primer lugar de 2025 es para Schneider Electric, multinacional francesa de soluciones de gestión de energía y automatización. La empresa escaló desde la séptima posición gracias a un alto nivel de ingresos sostenibles (74%) e inversión sostenible (79%), una fuerte productividad de carbono —ingresos por tonelada de CO2 emitida— y un consejo de administración con 50% de mujeres. Schneider se convierte además en la primera corporación que encabeza el Global 100 en dos ocasiones. El segundo lugar es para la australiana Sims Ltd, especialista en reciclaje de metales. Su modelo se basa en recolectar y procesar chatarra para devolverla a la cadena industrial, reduciendo la extracción de minerales vírgenes. Corporate Knights clasifica 100% de sus ingresos y de su inversión como sostenibles, un caso casi puro de economía circular aplicada a escala global. En el tercer puesto figura Vestas Wind Systems, fabricante danés de aerogeneradores. Vestas dirige todo su negocio a la expansión de la energía eólica terrestre y marina. Al igual que Sims, reporta 100% de ingresos e inversión sostenibles, al estar totalmente enfocada en tecnologías renovables, mientras avanza en soluciones para reciclar componentes de turbinas al final de su vida útil. El cuarto lugar lo ocupa Brambles, matriz australiana de CHEP, que opera un sistema global de pooling de tarimas y contenedores reutilizables para cadenas de suministro. El modelo reduce residuos y emisiones asociadas al uso de pallets desechables. En esta edición, la empresa vuelve a situarse entre las cinco primeras, con 100% de ingresos y capex clasificados como sostenibles, además de mejoras en productividad de gases de efecto invernadero y residuos. La quinta posición es para Taiwan High Speed Rail Corp, operadora del tren de alta velocidad que cruza Taiwán de norte a sur. El ranking reconoce el rol del transporte ferroviario como alternativa de bajas emisiones frente a vuelos domésticos y traslados por carretera. La compañía también reporta 100% de ingresos e inversión sostenibles dentro de la taxonomía de Corporate Knights y mantiene una baja razón de pago entre la persona CEO y el trabajador promedio.

Más allá de la foto del top 5, la edición 2025 refleja una geografía cambiante de la sostenibilidad corporativa. Francia y Dinamarca destacan entre los países europeos con mayor concentración de empresas en la lista, mientras Australia se consolida como referencia en modelos de negocio circulares.

¿Cómo se construye el ranking?

El Global 100 utiliza una metodología puramente cuantitativa. El punto de partida es el universo de todas las empresas que cotizan en bolsa con ingresos superiores a 1,000 millones de dólares. Luego se aplican filtros financieros (como el F-score de Piotroski) y se excluyen compañías involucradas en actividades incompatibles con el desarrollo sostenible, entre ellas deforestación o cabildeo contra políticas climáticas.

Las firmas elegibles son evaluadas con hasta 25 indicadores clave de desempeño (KPIs) que abarcan: productividad de energía, carbono, agua y residuos; gestión de empleados; solidez financiera; porcentaje de ingresos e inversión sostenibles; y desempeño de la cadena de suministro.

Varios de esos indicadores han sido analizados en estudios académicos como insumos para entender la relación entre métricas ESG y desempeño financiero.Cada KPI recibe una ponderación distinta según el sector, para evitar sesgos a favor de industrias naturalmente ligeras en carbono.

Dimensiones como ingresos limpios, inversión limpia, representación de mujeres en la alta dirección y en los consejos, y calificación de proveedores sostenibles reciben ponderaciones fijas relevantes dentro del modelo.

El resultado final es un índice que, de acuerdo con Corporate Knights, ha logrado superar a índices bursátiles amplios en periodos de largo plazo, lo que refuerza la tesis de que integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza puede ser compatible con retornos competitivos.