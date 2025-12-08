Empresas de Jalisco pagarán 23,000 millones de pesos por concepto de aguinaldos: Coparmex

Guadalajara, Jal. Las empresas de Jalisco destinarán 23,243 millones de pesos (mdp) al pago de aguinaldos este fin de año, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Con base en el estudio Aguinaldos 2025, basado en una encuesta realizada a 135 empresas afiliadas al sindicato patronal, tanto del área metropolitana de Guadalajara como de los municipios de Zapotlán el Grande, Zapotiltic, Tepatitlán, Sayula, San Miguel El Alto, entre otros, dicha cifra representa un incremento del 8% en comparación con la derrama económica por aguinaldos entregada en 2024.

"Los factores que más influyeron (en el aumento de la derrama) fueron el incremento en el número de colaboradores formales, y aquí cabe resaltar que es dentro de la formalidad donde reciben nuestros colaboradores mayores prestaciones; y también está teniendo un impacto directo el incremento al salario mínimo que se ha estado viviendo", explicó el presidente de Coparmex Jalisco, Raúl Flores López.

Si bien la derrama económica por concepto de aguinaldos será 8% superior a la de 2024, el crecimiento desaceleró igual que lo hicieron las fuentes de empleo.

"Podemos observar que del 2023 al 2024 hubo un incremento de alrededor del 16% (de 18,773 a 21,458 mdp) por la aceleración que se tuvo del empleo formal; y de 2024 a 2025 tenemos un incremento del 8% (de 21,458 a 23,243 mdp)...Aquí podemos ver una afectación en el empleo donde ya no está teniendo el crecimiento que vivimos en años anteriores", explicó el presidente de Coparmex.

"Las empresas han venido adaptándose a muchos cambios legislativos...Tenemos 1,500 empresas perdidas de octubre del 2024 a octubre del 2025; obviamente sí hay una afectación obviamente hay empresas que no han podido adaptarse a todos estos cambios, el de vacaciones, el de cesantía, ahora la reducción a la jornada laboral. Estamos a favor de mejorar las condiciones pero también tenemos que cuidar a las empresas", enfatizó Flores López.

Pago en tiempo y forma

Según la encuesta, 92% de la empresas pagará la prestación en el tiempo establecido por la Ley Laboral; es decir, entre el 1 y el 20 de diciembre, mientras que 8% lo entregó antes del 1 de diciembre, para que los colaboradores pudieran aprovechar las ofertas del Buen Fin.

De acuerdo con el estudio, 70% de las empresas entregará los 15 días que establece la ley, mientras el 30% restante, otorgará más de 15 días de aguinaldo.

"Las micro y pequeñas empresas, un 24% otorgaron más de 15 días (que estipula la legislación), mientras que el 39% de las grandes y medianas empresas, entregó más de los 15 días, llegando hasta 60 días", detalló el dirigente patronal.

Deudas, principal destino

De acuerdo con la encuesta Coparmex, el principal destino que darán los trabajadores a su aguinaldo será el pago de deudas, ahorro e inversión y compra de regalos navideños.