FGR confirma la detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, fue detenido en la capital de dicha entidad por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la FGR detalló que la detención fue en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024.

César Duarte es investigado por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando el sistema financiero mexicano.

La FGR recordó que César Duarte fue detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado por la Fiscalía del estado de Chihuahua.

"El 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025", explicó la fiscalía, encabezada por Ernestina Godoy.

Cabe recordar que finales de junio pasado, una Corte de El Paso, Texas, exoneró a Duarte Jáquez, en el juicio civil promovido por su sucesor, Javier Corral Jurado, y el Gobierno de Chihuahua, en el que se le acusaba de haber adquirido 50 propiedades en Estados Unidos con un valor aproximado de 25 millones de dólares producto del desvío de recursos públicos.

El juez Rubén Morales falló que no se presentaron pruebas suficientes para sostener la acusación. Según la prensa local, en su resolución, el juez concedió la Moción Tradicional y de No-Pruebas para el Juicio Sumario a favor de Duarte y su hijo, César Adrián Duarte, al determinar que las evidencias aportadas no acreditaban los señalamientos de la parte demandante.

Durante una conferencia de prensa, el exfuncionario celebró la decisión y acusó que la demanda era parte de una campaña de persecución política por parte de Corral. “Se confirma lo que siempre dijimos: esta fue una persecución política disfrazada de justicia. Y tendrá consecuencias legales en México y en Estados Unidos”, afirmó.

Por su parte, Javier Corral rechazó que la denuncia haya sido un acto personal, y aseguró que fue el Gobierno del Estado de Chihuahua, durante su administración, el que interpuso la demanda.