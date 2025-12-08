Gobierno de Ucrania no tiene derecho "legal" ni "moral" de ceder territorio a Rusia: Zelenski

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este lunes que el gobierno de Kiev no tiene el derecho "legal" ni "moral" de ceder territorios ucranianos a Rusia, una cuestión central de las negociaciones en curso del plan para terminar el conflicto impulsado por Estados Unidos.

"¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral", declaró el presidente en una rueda de prensa online.

Un alto funcionario indicó a AFP que la cuestión territorial sigue siendo "la más problemática" para poner fin a la guerra, que empezó hace casi cuatro años con la invasión rusa.

"(Vladímir) Putin no quiere firmar ningún acuerdo" si "Ucrania no cede territorios" en Donbás, región del este de ese país tomada parcialmente por las tropas rusas, añadió la fuente.