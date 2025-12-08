Bolsa mexicana avanza tras una sesión de altibajos

Las bolsas de valores de México registraron ganancias marginales en la primera jornada de la semana. Los índices locales avanzaron, contrarios a sus pares de Estados Unidos, en una sesión de altibajos, con las acciones de la aeroportuaria GAP liderando las ganancias.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 0.24% a un nivel de 63,528 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 0.01% a 1.258,95.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores terminaron con avances. Destacó GAP, con una ganancia de 4.38% a 432 pesos, seguida por BanBajío, con 2.54% a 49.75 pesos, y el mayor operador bursátil del país, Grupo BMV, con 2.32% a 36.24 pesos.

Los mercados mostraron movimientos moderados mientras los inversionistas siguen evaluando sus portafolios de cara al cierre del año y a unos días de que la Reserva Federal de Estados Unidos dé a conocer su última decisión de política monetaria este año, el miércoles.