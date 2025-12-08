Lectura 1:00 min
Bolsa mexicana avanza tras una sesión de altibajos
Los índices locales avanzaron, contrarios a sus pares de EU, en una sesión de altibajos, con la aeroportuaria GAP liderando las alzas.
Las bolsas de valores de México registraron ganancias marginales en la primera jornada de la semana. Los índices locales avanzaron, contrarios a sus pares de Estados Unidos, en una sesión de altibajos, con las acciones de la aeroportuaria GAP liderando las ganancias.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 0.24% a un nivel de 63,528 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 0.01% a 1.258,95.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores terminaron con avances. Destacó GAP, con una ganancia de 4.38% a 432 pesos, seguida por BanBajío, con 2.54% a 49.75 pesos, y el mayor operador bursátil del país, Grupo BMV, con 2.32% a 36.24 pesos.
Los mercados mostraron movimientos moderados mientras los inversionistas siguen evaluando sus portafolios de cara al cierre del año y a unos días de que la Reserva Federal de Estados Unidos dé a conocer su última decisión de política monetaria este año, el miércoles.