Ganadores del Sorteo del Buen Fin 2025: ¿Cómo saber si tu negocio o tarjeta salió premiado?

¿Tu negocio tuvo buenas ventas durante El Buen Fin? Además de cerrar la temporada con grandes ventas, podrías tener una sorpresa extra, ser ganador del sorteo que cada año organiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y obtener hasta 260,000 pesos.

El sorteo del Buen Fin 2025 se realizó el pasado 5 de diciembre y a partir de este 8 de diciembre los negocios y consumidores que hicieron compras con tarjeta de débito o crédito durante la campaña, pueden conocer si resultaron ganadores.

Premios de hasta 260,000 pesos

El Buen Fin este año registró más de 59 millones de transacciones y participaron más de 3,500 negocios. Además, el Sorteo tiene una bolsa total de 500 millones de pesos, de los cuales 400 millones se repartirán entre tarjetahabientes y 100 millones para comercios.

En el caso de los consumidores se entregarán 321,260 premios, que van desde los 500 hasta los 20,000 pesos y un premio mayor de 250,000, mientras que para los negocios habrá 4,987 premios, con montos desde los 20,000 hasta los 260,000 pesos.

¿Cómo consultar si resultaste ganador?

Para saber si fuiste uno de los ganadores tanto como tarjetahabiente o como dueño de negocio, puedes consultarlo en la página oficial del SAT.

Entra al sitio oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y da clic en “Continuar al sitio”. Busca el apartado “Sorteo El Buen Fin 2025”. Haz clic en “Consulta de compras ganadoras”. Si participaste como consumidor, ingresa el número de la tarjeta con la que hiciste la compra. Si fuiste un comercio, ingresa tu RFC. Captura el código de seguridad (captcha) y pulsa “Enviar”. El sistema te indicará inmediatamente si fuiste ganador.

En caso de ganar, el premio será depositado directamente en la cuenta o tarjeta con la que participaste, siempre que esté activa.

Los premios mayores, 250,000 o 260,000 pesos, se entregan mediante el mecanismo que la institución financiera determine y en un plazo de 20 días hábiles posterior al sorteo.