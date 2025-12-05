Rumbo al Mundial 2026: México enfrenta reto urbano de movilidad y diseño sustentable

Entre junio y julio de 2026, México espera la visita de más de 5.5 millones de turistas que se darán cita en las tres ciudades que albergarán los partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) lo que implica nuevos retos que va más allá de movilizar productos, personas y brindar servicios con eficacia.

En el marco de la conferencia “Movilidad, logística y sustentabilidad rumbo al Mundial 2026”, especialistas de las empresas JLL, Steer y Gensler, coincidieron en que el evento deportivo será un parteaguas en la transformación urbana del país, obligando a repensar la movilidad, la infraestructura y el legado sustentable que dejará después del último silbatazo.

De acuerdo con Silvia Mejía, asociada y líder del mercado de planeación urbana de Steer, la movilidad será uno de los principales retos de la justa mundialista.

“Mover a millones de aficionados, operadores y visitantes requerirá una coordinación sin precedentes entre los gobiernos locales, el sector privado y la ciudadanía. En ciudades como Guadalajara y Monterrey será esencial diseñar estrategias intermodales que garanticen conexiones seguras y eficientes”, explicó.

Por su parte, Javier Gutiérrez, director de Proyectos y Desarrollos de JLL, subrayó el papel estratégico que jugarán los aeropuertos, estaciones, hoteles y espacios de entretenimiento. “Cada punto de contacto con el visitante debe pensarse como parte de la experiencia. La infraestructura turística será clave para hacer de esta experiencia del Mundial 2026, un valor inmobiliario sostenible y que les permita a los inversionistas tener un retorno de inversión positivo”.

“El Mundial representará mucho más que un evento deportivo. Es una oportunidad para repensar cómo nuestras ciudades se conectan, cómo se mueven las personas y cómo la infraestructura puede dejar un legado sostenible”, agregó Arturo Bañuelos, director de Proyectos y Desarrollos de JLL Latinoamérica.

Asimismo, los voceros coincidieron en que el Mundial 2026 será un catalizador de transformación urbana, que pondrá a prueba la capacidad de México para articular estrategias de movilidad, logística y sustentabilidad con impacto a largo plazo.

Huella verde

De acuerdo con Ruth Corona, directora de Servicios de Sustentabilidad de JLL México, el sector de deportes y entretenimiento se está moviendo a la agenda sustentable global y para llevarla a cabo durante esta temporada se deben tomar en cuenta tres acciones:

Reducir transportes innecesarios.

Propiciar viajes en transporte bajos en emisiones.

Eficientar la logística en torno al mundial.

Explicó que la FIFA estableció criterios de sustentabilidad más rigurosos para los estadios, entre ellos la certificación LEED silver en operación y mantenimiento.

Se debe trabajar en estrategias de eficiencia energética, sistemas ahorradores de agua, manejo integral de residuos y esquemas de economía circular. Queremos que la sustentabilidad no sea un requisito, sino una práctica cotidiana que trascienda el evento”, comentó.

Con lo que respecta a la reducción de emisiones de carbono, Silvia Mejía y Ruth Corona coincidieron en que se deben impulsar estrategias en dónde se priorice el uso del sistema de transporte público para llegar a los estadios y que estos transportes sean acondicionados para que sean eficientes, accesibles y seguros para la población.

Respecto a la forma en que aeropuertos, hoteles, restaurantes y centros de entretenimiento, pueden contribuir de manera sustentable, es usando aire acondicionado más eficientes con menor consumo energético, implementando sistemas de iluminación tipo LEED, paneles solares, empaques son sistema zero waste o compostaje.

En su participación, Federico Montero, director de Estudio y Asociado Senior de Gensler, agregó que los estadios están diseñamos no solo para un evento, sino pensando en el futuro de nuestras ciudades.

“Nuestro enfoque, basado en investigación y datos, busca transformar estos recintos en espacios que eleven la experiencia del fan, fomenten la conexión, la inclusión y la comunidad, manteniéndose relevantes mucho tiempo después del torneo”.

Mencionó que las adaptaciones que se están realizando en los estadios se conciben como “espacios legado”, diseñados para seguir siendo útiles y rentables después del torneo.

Asimismo, se han incorporado materiales reciclables, soluciones de ahorro de agua y elementos inclusivos como sensory rooms para personas con neurodivergencia, que necesitan espacios un poco más tranquilos. Estos últimos son los primeros sensory rooms de México en estadios y representan cómo la inclusión tiene el poder de transformar un espacio.

Finalmente, Gensler, Steer y JLL concluyen que más que un espectáculo deportivo, este evento se perfila como una oportunidad para que México demuestre al mundo que puede construir urbes más conectadas, incluyentes y sostenibles, donde la planeación, el diseño y la responsabilidad ambiental se traduzcan en un legado que perdure mucho después del último gol.