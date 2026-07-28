Tequila puede ampliar exportaciones de cinco entidades productoras

Los cinco estados que integran la Denominación de Origen del Tequila (Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas) apuntan a diversificar sus mercados de exportación, pues actualmente el 80% de sus ventas al exterior tienen como único destino Estados Unidos, dijo a El Economista el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), Roberto Ciprés Cruces.

Aunque descartó que las revisiones anuales del T-MEC generen incertidumbre al sector, ya que “el tequila tiene un impacto económico muy importante en México, pero también en Estados Unidos genera riqueza y empleos”, para los productores “es fundamental diversificar nuestros mercados”.

El consumo en países como España y Alemania, va en aumento. “El tequila es una denominación de origen en México y en Europa están muy familiarizados con esta figura, muchos años antes que nosotros, entonces esto nos ayuda mucho para comercializar nuestro producto”, dijo.

Otro de los mercados con mayor interés es la India, donde actualmente el tequila enfrenta un arancel del 150%, pero actualmente hay una ventana de oportunidad luego de que el gobierno indio redujera gravámenes para otros destilados.

“Estamos planeando en los próximos meses una misión comercial a la India para tener reuniones presenciales y platicar sobre esta apertura que estamos buscando”.

En Jalisco se concentra el 75.1% de la producción de agave, materia prima para la elaboración de la bebida, Guanajuato que aporta 11.9%, Nayarit 7.0%, Michoacán 5.7% y Tamaulipas 0.3%, dijo el entrevistado.

Para cumplir con las exigencias ambientales de los mercados internacionales el sector tequilero avanza en la implementación del sello Agave Responsable Ambiental (ARA), el cual exige que “para poder plantar agave y registrarlo para hacer tequila, nunca tuviste que haber reforestado; somos una industria muy vigilada, en la cámara tenemos un grupo de diferentes compañías intercambiamos información sobre las diferentes tecnologías que, sin duda, van a ser fundamentales para el futuro de esta agroindustria”.

Hecho en México

El Tequila es la denominación de origen más importante del país al ser la primera que se ganó, dijo Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, durante un evento realizado en el marco del Día Nacional del Tequila, a pesar de esto, “hay países muy poderosos que no reconocen las denominaciones de origen; la tarea que nos proponemos en este próximo año es ir desmontando esas restricciones”.

“Si otro país nos pone 150% de arancel, voy a poner restricciones también a sus productos, probablemente sea más balanceado”, el distintivo Hecho en México será una herramienta fundamental, el cual ya fue otorgado a 64 empresas como Suntory Global Spirits, Tequila Patrón, Agroindustrias de Guadalajara, Grupo Tequilero México, Tequila Siete leguas, entre otros.

“Vemos con entusiasmo las estrategias que hoy impulsa el gobierno federal como el Plan México, porque fortalece la producción nacional, promueven la innovación, generan mayor valor agregado y abren nuevas oportunidades para que más productos orgullosamente mexicanos continúen conquistando los mercados internacionales. Son objetivos con los que la industria se identifica plenamente y a los que se ha contribuido durante décadas”, afirmó Ciprés.

Durante el primer semestre del 2026 se produjeron 302.1 millones de litros de tequila, se exportaron 214.4 millones de litros, un incremento del 3.3% respecto al mismo periodo del año pasado, informó Aurelio López Rocha, presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT).