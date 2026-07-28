Bolsa mexicana registra tercera jornada de ganancias; destaca Grupo Carso

Las bolsas de valores de México terminaron con ganancias moderas la jornada de este martes. Los índices locales subieron por tercera sesión consecutiva, con los inversionistas a la espera del anuncio de la Reserva Federal y atentos a la temporada de resultados.

El índice principal S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que integran las acciones más negociadas del país, subió 0.22% a 67,307.54 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.28% al nivel de 1,362.17 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con avances. Destacaron los títulos de Grupo Carso, que subieron 4.95% a 151.69 pesos, seguidos por las acciones de Regional, con 4.71% a 139.46 pesos, y Grupo BMV, con 4.33% a 39.50.

La Fed dará a conocer mañana su decisión de política monetaria. Se espera que la tasa clave permanezca sin cambios con 68.5% de probabilidad, de acuerdo con Fed Watch Tool de CME. La atención se centrará en el comunicado y en la conferencia de Kevin Warsh.

En la temporada de reportes, el conglomerado Grupo Carso subió con fuerza tras informar que obtuvo una utilidad neta controladora de 2,964 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026, 10.6% más que en 2025 por la venta de cementeras en Estados Unidos.