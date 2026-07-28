El agente rebelde que se escapó de OpenAI ⁠y llevó a ⁠cabo una ola de ataques informáticos durante varios días contra la empresa de inteligencia artificial Hugging Face también afectó a un cliente de una segunda empresa tecnológica —Modal Labs de Nueva York—, según un directivo de Modal y una fuente familiarizada con el asunto.

Según una cronología publicada por Hugging Face el martes, el agente malintencionado irrumpió en un "sandbox" —un entorno de pruebas aislado— "alojado en la infraestructura de un proveedor externo", antes de convertirlo en ⁠una plataforma de lanzamiento ⁠para el ⁠ataque informático a mayor escala.

En la ⁠entrada del blog no se mencionó el nombre del proveedor externo, pero el director de tecnología de Modal, Akshat Bubna, confirmó que uno de sus clientes había sido víctima ⁠de un ataque informático.