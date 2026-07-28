Wall Street cierra mixto por caída de fabricantes de chips; Coca-Cola impulsa al Dow Jones

Los principales índices de Wall Street tuvieron comportamientos mixtos en la jornada de este martes. Las referencias bursátiles reflejaron dudas entre los inversionistas ante la presión sobre los fabricantes de chips y a la espera de la decisión de la Reserva Federal de mañana.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 1.03% a 52,747.32 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.21% a 7,428.78 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico ganó 0.22% a 24,876.91 puntos.

Las acciones de fabricantes de chips se mantiene bajo presión ante las preocupaciones por un elevado gasto de capital y una mayor competencia china. Micron (+8.85%), Intel (-5.86%) y otras compañías similares bajaron y el índice de semiconductores SOX descendió 4.49%.

El Nasdaq cayó, aunque las ganancias en buena parte del mercado fueron sostenidas por una mejora del sentimiento general por la pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y por cifras corporativas que mostraron resiliencia a pesar de las presiones inflacionarias.

Destacó el comportamiento de Coca-Cola (5.94%), que impulsó al índice Dow Jones. Durante la sesión, la acción llegó a subir 8% y marcó un máximo histórico tras la revisión al alza de sus previsiones para el año y anunciar que superó las estimaciones de ganancias e ingresos.

Siete de los de 11 sectores principales del S&P 500 terminaron la sesión con avances. Destacó cuidado de salud (+2.33%), seguido de consumo básico (+1.96%). En las pérdidas, destacó la caída de energía (-1.40%) seguido por el sector de tecnologías de información (-1.17%).

Los inversionistas esperan mañana la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Se prevé que la tasa clave siga sin cambios con 68.5% de probabilidad, según Fed Watch Tool de CME. La atención se centrará en el comunicado y en la conferencia de Kevin Warsh.