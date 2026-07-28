Quejas de los consumidores ante la Profeco incrementan en Querétaro

Querétaro, Qro. Durante el avance del 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido casi 2,500 quejas en el estado, lo que refleja un incremento de 10 a 15% respecto al año anterior.

Las agencias automotrices y las agencias de viaje destacan entre los establecimientos con mayor incidencia, también, los negocios locales relacionados con servicios de herrería y carpintería, de acuerdo con el director de la Oficina de Profeco en Querétaro, Miguel Ángel Moreno Muñoz.

La cifra de inconformidades aumentará conforme avance el año, debido a que se acerca una de las épocas de mayor consumo, en la que confluyen el regreso a clases, el Buen Fin, las vacaciones y las fiestas decembrinas.

“Sí tenemos un número alto ya de quejas y se incrementarán seguramente conforme pase el año, sobre todo, con las temporadas que vienen, las fuertes: viene el Buen Fin, la feria de regreso a clases, la temporada vacacional nuevamente en temporadas decembrina, que sí sería importante obviamente recalcar que la institución está para defender a las y los consumidores”, declaró.

Quejas por autofinanciamiento

En el segmento automotriz, destacó que han disminuido las quejas relacionadas con el modelo de autofinanciamiento, luego de la elevada frecuencia que presentó este sistema de comercialización.

Varios de los casos que recibió la procuraduría fueron direccionados a la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a que los consumidores denunciaron el cierre de los establecimientos donde habían contratado el servicio.

Hizo un llamado a los consumidores afectados por este modelo de negocio para que se sumen a las carpetas de investigación que abrió la FGE.

“El trabajo que se realizó fue de redirigir a todos los consumidores a que se fueran por esa vía (de la FGE), ya que muchos establecimientos empezaban a cerrar y desafortunadamente mucha gente -que las seguimos invitando a que se unan a estas carpetas de investigación-, a muchos les dieron muchas soluciones a través de la fiscalía. Afortunadamente para el estado ya se ha extinguido, es algo que sí pudiera confirmar porque las quejas han disminuido aproximadamente 90%”, declaró.

Miguel Ángel Moreno estimó que entre 2025 y 2026 disminuyeron significativamente las quejas relacionadas con agencias de autofinanciamiento; ahondó que muchos de los casos que se atienden actualmente ocurrieron el año pasado, cuando se registraron 200 quejas en la materia.

“Muchas de las (quejas) que quedaron son del año pasado y que todavía no alcanzaron a cerrar en la fiscalía, cuando contrataron este tipo de autofinanciamientos. (…) El año pasado fueron unas 200 quejas, fueron poquitas porque muchos decidían irse por el tema de la fiscalía que les funcionó favorablemente porque incautaban como tal el establecimiento y así fue como obligaron a que respondieran por daños patrimoniales a los consumidores”, compartió.

Aunque no cuenta con una cifra exacta, estimó casos involucraron a alrededor de 10 establecimientos.

La Profeco hizo un llamado a los consumidores para presentar sus quejas ante la procuraduría a través de los diversos canales, en la página oficial o en la línea telefónica.