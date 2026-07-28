¿No registraste tu línea de prepago a tiempo? Habrá prórroga de 72 horas y candado en recargas

Los usuarios de líneas de telefonía celular de prepago que no completen el registro de su número dentro del plazo establecido todavía tendrán una oportunidad para regularizarlo.

De acuerdo con el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, una vez que concluya la fecha límite correspondiente, habrá un periodo adicional de 72 horas o, en su caso, el trámite deberá realizarse al momento de hacer una recarga, como condición para mantener activo el servicio.

Durante la conferencia matutina, Peña Merino explicó que el registro obligatorio se lleva a cabo de manera escalonada, de acuerdo con el último dígito de cada línea telefónica, con el objetivo de evitar una saturación en los sistemas de las empresas de telefonía.

El funcionario señaló que actualmente existen alrededor de 68 millones de líneas registradas, mientras que todavía quedan aproximadamente 40 millones de líneas de prepago por vincular con la identidad de sus usuarios.

¿Qué pasa después de la fecha límite?

El punto central para los usuarios de prepago es que el vencimiento del plazo no significa que pierdan inmediatamente su línea.

Peña Merino explicó que, una vez concluida la fecha asignada a cada terminación, se contempla un periodo de 72 horas adicionales para completar el registro. Además, si el usuario realiza una recarga durante ese periodo o después de que haya vencido el plazo, deberá llevar a cabo el procedimiento de vinculación para poder continuar utilizando el número.

“Lo que ocurre después del 15 de agosto es un plazo de 72 horas, o bien, si hay una recarga por parte del usuario, que al momento de hacer la recarga tenga que hacer el registro”, explicó el funcionario al referirse a las líneas con terminación en 0.

De esta manera, quienes tengan una línea de prepago pendiente de registro deberán tomar en cuenta que hacer una recarga también implica regularizar la situación del número si ya venció el periodo establecido para su terminación.

El registro será escalonado hasta diciembre

El calendario fue diseñado para distribuir el proceso entre los usuarios y las compañías telefónicas. Según la información proporcionada durante la conferencia, las líneas con terminación en 0 tienen como fecha límite el 15 de agosto, mientras que el proceso continuará posteriormente con los demás dígitos hasta diciembre.

Peña Merino explicó que este esquema busca dar certeza a los usuarios sobre la fecha en que deben completar el trámite y, al mismo tiempo, evitar que las plataformas de las empresas telefónicas se saturen ante el volumen de solicitudes.

Las líneas de pospago, es decir, aquellas que funcionan mediante un plan contratado, ya están vinculadas con la identidad de sus titulares debido a que los datos personales son proporcionados al momento de adquirir el servicio.

¿Qué deben hacer los usuarios de prepago?

Quienes todavía no hayan registrado su línea deberán completar el procedimiento dentro del periodo que corresponda a la terminación de su número. Si el plazo ya venció, tendrán 72 horas adicionales para regularizarse y deberán tener presente que, al realizar una recarga, será necesario completar el registro para mantener el servicio.

El trámite se realiza directamente con la empresa telefónica y requiere la información solicitada para asociar el número con su titular.

El proceso continuará de manera escalonada durante los próximos meses, por lo que los usuarios de líneas de prepago deberán consultar la fecha que corresponde a la terminación de su número y evitar esperar hasta el momento de realizar una recarga para completar la vinculación.