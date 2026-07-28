Invex Banco celebra con "campanazo" colocación de 9,000 millones de pesos en mercado de deuda

Invex Banco celebró este martes con el tradicional “campanazo” en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la exitosa colocación de 9,000 millones de pesos en Certificados Bursátiles Bancarios en el mercado de deuda local en lo que va del 2026.

Lo anterior, tras realizar el pasado 17 de julio una exitosa reapertura por 4,000 millones de pesos, que registró una sobre suscripción de 1.25 veces; misma que se sumó a la emisión original de 5,000 millones realizada en mayo de este mismo año.

De acuerdo con lo informado, la operación comprendió dos emisiones bajo la modalidad de vasos comunicantes, identificadas con las claves BINVEX 26 y BINVEX 26-2, las cuales obtuvieron calificaciones AA-(mex) por parte de Fitch Ratings, y AA-.mx por Moody's Local, reflejando la sólida calidad crediticia de la institución.

Los recursos obtenidos contribuirán a diversificar las fuentes de financiamiento de Invex Banco, así como extender el perfil de vencimientos de su deuda, y respaldar el crecimiento de su cartera de crédito.

Confianza de inversionistas

Al respecto, Jean Marc Mercier, director general de Invex Grupo Financiero, expresó que la respuesta del mercado confirma la confianza de los inversionistas en la estrategia y solidez financiera de la institución.

“Los recursos obtenidos, que consolidan un total de 14,000 millones de pesos (sumando otros 5,000 millones en octubre pasado), a través del programa de certificados bursátiles bancarios, fortalecerán nuestra estructura de fondeo, y nos permitirán seguir impulsando de manera decidida, el crecimiento de nuestra cartera de crédito para personas y empresas”, abundó.

En tanto Jorge Alegría, director general de Grupo BMV, destacó que esta operación de Invex Banco, muestra cómo el mercado de valores transforma la confianza de los inversionistas en financiamiento productivo para la economía.

“Los 9,000 millones de pesos colocados, no sólo fortalecen a una institución financiera sólida, sino que también contribuyen a ampliar el crédito, impulsar la actividad económica, y generar valor para México”, puntualizó.

Mantiene capacidad disponible

En un comunicado, se explicó que como parte de esta estrategia, Invex Banco mantiene ampliado el monto autorizado de su Programa de Certificados Bursátiles Bancarios de largo plazo a 20,000 millones de pesos.

Así, tras el saldo acumulado por las emisiones de octubre del 2025 (5,000 millones de pesos) y de 2026 (9,000 millones), que totalizan 14,000 millones vigentes en el mercado, la institución mantiene una capacidad disponible de 6,000 millones para futuras aperturas o nuevas colocaciones, lo que le brinda mayor flexibilidad para atender sus necesidades de financiamiento conforme a las condiciones del mercado.

“En el transcurso de los últimos dos semestres, son 14,000 millones de pesos. Esta colocación, por un lado, es muy relevante porque valida de manera muy concreta, el modelo de negocio que hoy tiene Invex, y que está apalancado de manera importante en el crecimiento de banca de consumo, y también le dan la fortaleza que requiere para todas sus áreas de negocio”, mencionó Jean Marc Mercier en conferencia de prensa.

El director de Invex agregó que hacia el 2028, una de las metas, es duplicar las utilidades del banco, con un motor de crecimiento que será el consumo.