EU restituirá 600 millones de dólares a la organización global de vacunas Gavi: senadora Collins

Estados Unidos aportará 600 millones de dólares a la organización global de vacunas Gavi, dijo el martes la senadora republicana Susan Collins, una restitución de fondos que llega después de que el gobierno del presidente Donald Trump los retirara al inicio de su mandato.

"Es una buena noticia que, tras nuestras recientes gestiones, el Departamento de Estado se haya comprometido a desembolsar la totalidad de los 600 millones de dólares destinados a Gavi", declaró Collins, presidenta de la influyente comisión presupuestaria del Senado, en un comunicado.