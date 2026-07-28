Peso mexicano cierra estable frente al dólar; mercado se prepara para anuncio de la Fed

El peso mexicano terminó prácticamente estable la sesión de este martes. La divisa local se mantuvo prácticamente sin cambios frente al dólar en un mercado a la espera de conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, mañana.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.4399 unidades. Comparado con un cierre de 17.4473 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para el peso una ganancia de 0.04%, inferior a un centavo.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4926 unidades y un nivel mínimo de 17.4167. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, cedía 0.12% a 101.42 unidades.

Esperan anuncio de la Fed

La Fed dará a conocer mañana su decisión de política monetaria. Se espera que la tasa clave permanezca sin cambios con 68.5% de probabilidad, de acuerdo con Fed Watch Tool de CME. La atención se centrará en el comunicado y en la conferencia de Kevin Warsh.

"El mercado asigna una probabilidad no despreciable a una señal más restrictiva, sea por una evaluación menos favorable de los precios o por una mayor apertura a futuros ajustes", dijo en un reporte Felipe Barragán, analista de mercados financieros de Pepperstone.

"El mercado estará atento a la segunda conferencia de prensa de Kevin Warsh... en donde se espera que dé su evaluación sobre la inflación y envíe señales sobre la probabilidad de realizar incrementos de la tasa en los próximos meses", dijo Banco Base en un reporte.

Vigilan Oriente Medio y T-MEC

Además, los operadores se mantiene vigilantes ante la tregua en la guerra de Estados Unidos contra Irán, que ha hecho caer los precios del petróleo por debajo de 80 dólares y mejorado el sentimiento del mercado ante propuestas para reabrir el estrecho de Ormuz.

En el aspecto local, se evaluaban los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la revisión del acuerdo T-MEC. Trump declaró que prefiere que Estados Unidos sea "independiente" y que el acuerdo sólo es importante para México y Canadá.