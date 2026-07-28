¿Qué cambió tras la conversación digital sobre el Mundial? Social Media Week México 2026 lo revelará

Durante las últimas semanas, millones de personas siguieron, comentaron, compartieron y crearon contenido alrededor de uno de los mayores fenómenos de conversación digital de los últimos años: La Copa Mundial de Futbol 2026.

Más allá del evento que lo detonó, quedó una pregunta para la industria del marketing: ¿qué cambió realmente en la manera en que las marcas conectan con las personas?

Esa será la respuesta central de Social Media Week México (SMW México), que celebrará su 11ª edición los próximos 9 y 10 de septiembre en el Polyforum Siqueiros, Ciudad de México, consolidándose como el principal punto de encuentro de América Latina para entender hacia dónde evolucionan el marketing, la cultura digital y la economía de la atención.

Bajo el concepto global "Social First: The Ultimate Growth Driver" (El impulso definitivo del crecimiento), esta edición reunirá a líderes de marketing, CMOs, plataformas digitales, agencias, creadores de contenido y especialistas nacionales e internacionales, quienes compartirán casos de estudio sobre cómo sus organizaciones están capitalizando la conversación digital en tiempo real.

"La verdadera conversación del Mundial no ocurrió sólo alrededor de los estadios o del juego: incluso las marcas que se mantenían al margen tuvieron que subirse a las tendencias que la gente vivió en redes. Los patrocinadores oficiales, se subieron a la conversación. Y algunas marcas también la aprovecharon. Hoy ya no competimos únicamente por alcance, sino por merecer la atención, entender el contexto cultural detrás de cada conversación y ganar la confianza de las personas siendo honestos con lo que aportamos", señaló Paula Cutuli, fundadora de Soulnet y directora de SMW México.

Los content tracks que marcarán esta edición

SMW México 2026 organiza su agenda alrededor de tres ejes centrales:

1. Estrategia Social-First. Bajo el concepto global "Social First: The Ultimate Growth Driver", este eje desglosará las estrategias, tácticas y casos de estudio de las marcas que mejor capitalizan la conversación y las que lo hicieron durante la Copa del Mundo. Aprenderemos de métricas, modelos de trabajo y herramientas para poder ser Social First y madurar en nuestras estrategias para obtener crecimiento.

2. Economy Creator y su evolución: aprenderemos cómo creadores, comunidades y marcas están dando forma a la cultura de consumo moderna. Las ocho principales agencias de creadores de la región (⁠DW, Ignition, Talent Mkt, Match, ⁠Creators Igency⁠, Peach Agency, ⁠Plum Agency, Paocme) además de Twitch y otras plataformas sociales, participarán para redefinir las formas de trabajo y las métricas que profesionalicen un sector clave para las estrategias de negocio.

3. Social Signal Index: los aprendizajes del Mundial. Una iniciativa desarrollada por Soulnet para analizar cómo las marcas y los creadores lograron generar conversación, relevancia e impacto cultural durante el torneo, con la participación de marcas relevantes.

"Ser Social First no es hacer más publicaciones; es cambiar la manera en que una organización piensa el marketing", expresa Cutuli.

Además, la agenda incluirá espacios dedicados a la IA generativa, automatización y producción de contenido; marketing basado en momentos y experiencias phygital; y la evolución de las métricas de marketing, hacia modelos que midan impacto real en el negocio.

El encuentro también analizará cómo las organizaciones están integrando social media, IA, experiencia del cliente, commerce y comunidades dentro de una misma estrategia, en un entorno donde las redes sociales dejaron de ser únicamente canales de comunicación para convertirse en plataformas de negocio.

Una década anticipando tendencias

Con más de una década de trayectoria, Social Media Week México, parte de Adweek NYC, es uno de los foros más importantes de América Latina para anticipar tendencias, compartir conocimiento y conectar con quienes redefinen la manera en que las marcas generan conversación, confianza y crecimiento.

Los últimos meses dejaron claro que la atención ya no se compra: se construye en tiempo real. Esa será la conversación que reunirá a la industria los próximos 9 y 10 de septiembre en la edición 2026 de Social Media Week México.

Reserva tu lugar al SMW México 2026 aquí: https://ticketbud.com/events/3f100afe-3705-11f1-80a1-42010a71700b