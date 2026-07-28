México es el principal proveedor de cómputo para EU, pero urge dar valor regional: experto

En los últimos cuatro años México triplicó sus exportaciones de tecnología, servidores de cómputo y laptops a Estados Unidos, de 3,000 millones de dólares a 10,000 millones de dólares mensuales, que arrebató el liderato a China como proveedor en el mercado de importaciones estadounidenses, destacó Ernesto Stein, profesor de Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

La infraestructura tecnológica y de inteligencia artificial se ha convertido en el sector de exportación más importante de México hacia Estados Unidos, alcanzando 85,000 millones de dólares el año pasado y manteniendo una tendencia de crecimiento ininterrumpida en 2026, impulsada por la relocalización de empresas (nearshoring y friendshoring).

Durante la conferencia magistral Pymes Nearshoring en tiempos turbulentos del evento Juntas Internacionales Hidden Champions, organizado por la Coparmex, el académico distinguido de Políticas Públicas del Tec de Monterrey explicó que la mayor parte de este volumen responde a un modelo de ensamble de gigantes multinacionales como Foxconn, Wistron, Celestica o Lenovo que fabrican en suelo mexicano, pero utilizando en su mayoría insumos importados de Asia.

El experto en desarrollo económico y comercio internacional destacó que el sector cómputo y electrónica “se volvió el sector más importante de exportación a Estados Unidos con 85,000 millones de dólares el año pasado y es un sector que sigue creciendo, que no se ha detenido. Y entonces, creo que hay una enorme oportunidad”.

Urge dar valor agregado

Sin embargo, Ernesto Stein advirtió que para evitar que México sea únicamente un punto de paso, existe la necesidad de replicar gradualmente el modelo de la industria automotriz mediante nuevas reglas de origen.

“La regla de equipos de procesamiento de datos es muy laxa. Un productor de server (sistema de computación que almacena y procesa datos) puede importar todos los insumos de China siempre y cuando sean de una partida diferente a cuatro dígitos que el propio server y exportar cumpliendo origen”, señaló.

El catedrático del Tec de Monterrey planteó un esquema gradual que exija, por ejemplo, un 5% de Valor de Contenido Regional (VCR) para 2030 y un 10% para 2035 en la industria electrónica, permitiría canalizar miles de millones de dólares directamente hacia proveedores y empresas locales.“Con ello, vamos incrementando de a poquito ese valor, bueno, esa es una manera de aumentar, digamos, el contenido nacional y regional en estas exportaciones. Sin un cambio de este tipo, los corporativos van a seguir importando de donde están acostumbrados a importar, que son sus proveedores asiáticos”, alertó.