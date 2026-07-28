El Mundial 2026 impulsó la venta de camisetas de la selección y pantallas en Liverpool

El Puerto de Liverpool reveló que la ropa deportiva y las pantallas fueron las categorías ganadoras durante el Mundial de Futbol, en contraste, segmentos como ropa resintieron una menor demanda ante un consumidor más cauteloso, lo que llevó a la cadena de tiendas departamentales a reducir su pronóstico de crecimiento para este año.

El director de Finanzas de la cadena minorista, Gonzalo Gallegos, detalló que la venta de ropa deportiva creció 60% y la categoría de televisión y video aumentó 28% durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con igual periodo del 2025.

Además, vendió aproximadamente 345,000 camisetas de la selección mexicana de futbol, alcanzando el 98% de ventas, cinco puntos porcentuales por encima del promedio mayorista de Adidas, y generó cerca de 300 millones de pesos en ventas de productos Panini.

Liverpool se clasificó entre los minoristas de mejor rendimiento de la marca Adidas a nivel mundial, terminando con más del 60% por encima de su cuenta europea de mejor rendimiento y justo por debajo de su cuenta de mayor rendimiento en Estados Unidos.

“En general, creemos que la Copa del Mundo tuvo un efecto negativo neto en el negocio. Si bien hubo algunos puntos brillantes como ropa deportiva, televisión y vídeo, también redujo el tráfico en la mayoría de las otras categorías, particularmente en la ropa”, dijo el director de Finanzas de la empresa.

La presión se reflejó principalmente en Suburbia, donde las ventas mismas tiendas cayeron 6.4% entre abril y junio de este año frente a iguales meses del 2025, en cierta medida afectada por una menor demanda de ropa.

En cambio, Liverpool creció 1.7% en ventas mismas tiendas, apoyado por un mayor ticket promedio, aunque no se mencionó una cifra específica de aumentó, así como por el impulso de eventos como el Día de la Madre, Ventas Nocturnas, el Día del Padre y el Mundial.

No obstante, ante un entorno de consumo más débil, mayor competencia y una recuperación más lenta de la demanda, la cadena departamental ajustó su pronóstico de crecimiento para 2026.

Estima que las ventas mismas tiendas de Liverpool tendrán un crecimiento de entre 2.5 y 3.5%, mientras que para Suburbia espera un desempeño de entre -1% y 1 por ciento.

También redujo su expectativa de crecimiento del negocio digital, al ubicar el avance del GMV (Valor Bruto de la Mercancía, por su sigla en inglés) entre 10 y 12%, y ajustó su estimación de margen EBITDA a un rango de 14.5 a 15.5 por ciento.

Aunque la empresa espera una recuperación gradual en su negocio digital, esto después de haber completado la migración de su plataforma de comercio electrónico.

“El entorno macroeconómico sigue siendo incierto, la demanda de los consumidores sigue siendo suave y la intensidad competitiva sigue siendo elevada. Como resultado, creemos que es apropiado alinear nuestras expectativas con las condiciones actuales del mercado”, dijo Gonzalo Gallegos.