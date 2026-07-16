Ventas de vehículos eléctricos e híbridos en México logran récord en el primer semestre de 2026: EMA

La Electro Movilidad Asociación (EMA) reportó que la venta de vehículos eléctricos, híbridos conectables (PHEV) y eléctricos de rango extendido (REEV) logró un máximo histórico de 53,430 unidades durante el primer semestre del 2026, lo que representa un repunte del 22% comparado con igual período del 2025.

Eugenio Grandio, presidente de la EMA, destacó la solidez del mercado mexicano. “México ya cuenta con consumidores interesados, empresas que invierten y una infraestructura en crecimiento. El siguiente paso es generar las condiciones que permitan que el país lidere el crecimiento de estas tecnologías, fortalecer la manufactura nacional y preparar al sector para los cambios globales que ya transforman a la industria automotriz mundial".

De acuerdo con el Barómetro de Electromovilidad de la EMA, las conexiones de recarga públicas y privadas también registraron un crecimiento récord al cerrar junio de 2026 en 60,934 posiciones, un aumento de 55.2% frente a las 39,257 registradas al cierre del primer semestre de 2025.

El avance en ventas ha sido respaldado por un crecimiento sumamente agresivo en las facilidades de carga, tanto en espacios públicos como residenciales, señaló.

La Asociación aglutina a los principales actores del ecosistema de movilidad eléctrica en México, conformado por AUTECO, Autel Energy, BYD, CeNeutral, Cesvi, Conectabee, DiDi, Edenred, Element Fleet, Energía Real, Evergo, FAZT, GAC, JAC, S2G Energy, Santander, SWTCH, SynergEV, TeleVía, Tesla, Tip México, VEMO, Vizeon, Volvo y Zeekr.

Grandio explicó que la preferencia de los consumidores mexicanos por vehículos con nuevas tecnologías coincide con las tendencias observadas en otros mercados. Por ejemplo, Canadá ha ratificado su interés en que 75% de los automóviles vendidos en 2035 sean eléctricos, mientras que Brasil ya alcanza una penetración de vehículos eléctricos de 10% aproximadamente.

“México tiene la oportunidad de apostar por las tecnologías que fortalezcan su competitividad industrial y contribuyan a una movilidad más eficiente y limpia con el fin de seguir siendo un jugador clave en el futuro de esta industria. Se trata de tomar decisiones pensando en el presente y en el futuro de quienes vivimos en el país”, agregó.

Respecto a la red privada que contempla hogares, corporativos y agencias domina el mercado con 56,279 puntos (92.3% de la capacidad nacional). Los cargadores domésticos y residenciales de corriente alterna (AC) representan el 80% de este segmento privado (45,238 conectores), reflejando que los usuarios priorizan la recarga nocturna en casa.

En tanto, la red pública experimentó alza del 45% para ubicarse en 4,655 conexiones. En este rubro, destaca el avance de la carga rápida de corriente directa (DC), que sumó 1,594 puntos, una red esencial para flotas logísticas, trayectos interurbanos y conductores de aplicaciones de transporte.

El presidente de la EMA dijo que este despliegue masivo y la dinámica comercial han detonado, a su vez, más de 30,000 empleos formales en México, impulsando cadenas de ingenieros instaladores, distribuidores y personal técnico.