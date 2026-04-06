Ventas de autos en México aceleran a récord en el primer trimestre del 2026

Las empresas de la industria automotriz en México comercializaron 131,548 vehículos ligeros durante marzo del presente año, que representa crecimiento de 2.4% respecto a igual mes del 2025, y cuyo volumen se ubica como el más alto desde 2018 y el segundo mejor en la historia de ventas para el tercer mes.

De acuerdo con cifras del Inegi, durante el primer trimestre del 2026 se comercializaron 381,632 vehículos ligeros, cifra 3.7% superior a las 367,989 unidades de enero-marzo del 2025, colocándose como el dato récord en toda la historia de la industria automotriz.

Tan sólo en marzo del 2026 se comercializaron 3,114 vehículos adicionales respecto al año previo, cuando se vendieron 128,434 autos.

A pesar de que las marcas de volumen como Nissan, General Motors, Toyota, Honda y Mazda disminuyeron ventas durante el tercer mes del 2026, las empresas asiáticas pisaron el acelerador para captar a un mayor número de consumidores, al crecer hasta en triple dígito como es Geely y Jetour Soueast, o bien en doble dígito como MG.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) que encabeza Guillermo Rosales destacó el incremento de las ventas de autos de marzo respecto al mes previo (febrero), al registrar un aumento 11.2%, comportamiento derivado de las agresivas campañas promocionales de las automotrices.

Agregó que al incorporar información de marcas que no reportan sus cifras al INEGI, como es BYD, GAC, Chirey y Omoda, durante marzo del 2026, las ventas se ubicarían en 140,146 unidades, al mostrar incremento 3.8% en comparativa con mismo mes de 2025, confirmándose el nivel más elevado observado de ventas para un mes de marzo.

Basado en los registros administrativos de la industria automotriz de vehículos ligeros en el Inegi, cuyas cifras provienen de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), así como de 8 empresas no afiliadas, en el periodo enero a marzo del presente año se han vendido 13,643 unidades adicionales compradas al trimestre del 2025.

“En el comparativo histórico, las cifras reflejan el periodo acumulado más alto en la serie publicada por INEGI. El nivel de comercialización de enero-marzo 2026 fue superior a las ventas en similar periodo de 2017 (récord anterior), colocándose un 0.7% por arriba de las 378,885 unidades comercializadas entonces”.