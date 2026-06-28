Turismo inclusivo: España posiciona seguridad, respeto y diversidad

España reforzó en México su estrategia para atraer al turismo LGTBIQ+ al colocar la libertad, la seguridad y la diversidad como factores de competitividad turística. Bajo el lema “Viajar en libertad: ser quien eres donde quieras”, la Consejería de Turismo de la Embajada de España en México posicionó la inclusión como uno de los activos centrales de su oferta turística.

El posicionamiento ocurre en el Mes del Orgullo y en un contexto internacional donde la percepción de seguridad, respeto y apertura se ha vuelto relevante para los viajeros LGTBIQ+. Para este segmento, elegir un destino no depende sólo de conectividad, patrimonio, gastronomía o precio; también pesa la posibilidad de vivir la experiencia sin ocultarse.

España busca capitalizar esa ventaja. El país ha construido una estrategia turística en la que la diversidad no aparece como campaña temporal, sino como parte de su marca destino. La apuesta incluye grandes ciudades, destinos costeros, pueblos de interior, rutas gastronómicas, experiencias culturales y espacios rurales que buscan integrarse a una demanda turística más exigente.

Destino competitivo

El embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, dijo que viajar ya no consiste únicamente en desplazarse de un lugar a otro. Implica sentirse bienvenido, seguro y libre. Su mensaje puso el foco en una realidad que todavía enfrentan muchas personas LGTBIQ+: antes de elegir un destino se preguntan si podrán expresar afecto en público, si serán respetadas o si tendrán que limitar su identidad.

Ese punto es clave para la industria turística. La seguridad emocional y social se ha convertido en un componente de competitividad. Los destinos que garantizan inclusión reducen barreras de viaje y amplían su capacidad de atraer visitantes internacionales.

El país ibérico llega a este posicionamiento con credenciales relevantes. “Hace 21 años reconoció legalmente el matrimonio igualitario, una reforma que transformó su marco de derechos y su proyección internacional”, dijo Duarte. Además, enfatizó que el Mapa Arcoíris 2026 de ILGA-Europe ubicó al país como el más garantista de Europa en derechos LGTBIQ+, con 89% de cumplimiento de sus indicadores.

El embajador también destacó que España ha logrado que millones de viajeros identifiquen al país con la libertad de viajar sin miedo, disfrutar sin esconderse y sentirse en casa. En turismo, esa percepción tiene valor económico: influye en la elección de destino, la recomendación y la intención de regreso.

Oferta ampliada

La estrategia española no se limita a referentes consolidados como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Torremolinos, Sitges o Maspalomas. La Consejería de Turismo ha buscado ampliar el mapa hacia la España rural e interior, donde también crecen iniciativas de visibilidad y orgullo.

Eventos y expresiones como Los Palomos, Romería Cuir, ArcoÁvila, Orgull Espluguí o Disidencia Serrana muestran que la inclusión ya no se concentra únicamente en las grandes capitales. Para el viajero LGTBIQ+, esto abre una oferta más amplia y permite conectar con arte culinario, cultura, naturaleza, patrimonio y vida local.

Este enfoque es relevante para México, uno de los mercados con mayor afinidad cultural con España. La conectividad aérea, el idioma, la gastronomía y la cercanía histórica fortalecen la relación turística, mientras la inclusión añade un elemento de diferenciación frente a otros destinos europeos.

Agenda internacional

Duarte consideró que la agenda de los próximos años también fortalece la posición española. “Madrid mantiene uno de los orgullos más importantes del mundo, Valencia será sede de los Gay Games, Sevilla recibirá la Convención Mundial de la Asociación Internacional de Viajes LGTBIQ+ en noviembre, y Barcelona impulsa su candidatura para albergar el WorldPride 2030”.

Con estos elementos, España busca consolidar una oferta turística que va más allá de los eventos.

Su enfoque es que la libertad debe vivirse en la experiencia cotidiana del viaje: en hoteles, calles, restaurantes, museos, pueblos, playas y espacios culturales.

Los especialistas consideran que en un mercado turístico global más segmentado, la inclusión puede convertirse en una ventaja estratégica.

“España está colocando la diversidad como parte de su política turística y como un componente de valor para atraer viajeros internacionales”, concluyó el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado.