Precios de boletos para aficionados ingleses para el partido vs. México se disparan en el portal de la FIFA

Las entradas ⁠para el partido que los aficionados ingleses compraron inicialmente ⁠para el encuentro de octavos de final del Mundial 2026 del domingo ante México se han vuelto a poner a la venta ⁠por miles de libras ⁠en el portal oficial de reventa de la FIFA, lo que ha suscitado duras críticas por parte de seguidores.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) confirmó que las entradas fueron adquiridas inicialmente por miembros del England Supporters Travel Club mediante un sorteo celebrado en el mes de diciembre.

Los billetes para el partido en el Estadio Azteca pasaron a estar disponibles para su reventa el miércoles, después de que Inglaterra confirmara su clasificación con una victoria por 2-1 sobre la República Democrática del Congo.

La Asociación de Aficionados al Fútbol (FSA) condenó enérgicamente los precios fijados.

"La FIFA ha diseñado deliberadamente una plataforma de mercado en línea que permite vender entradas a precios enormemente inflados, con el organismo rector del fútbol mundial quedándose con el 15% del dinero tanto del comprador como del vendedor", dijo la FSA en un comunicado a la cadena BBC.

"Aunque siempre ⁠hemos denunciado a la FIFA por ⁠estafar a los aficionados en ⁠este Mundial, tampoco ‌podemos excusar a los aficionados que deciden revender sus ⁠propias entradas a precios ridículos".

La FIFA había defendido el sistema en un comunicado anterior.

"El enfoque de la FIFA en materia de precios variables de las entradas se ajusta a las tendencias del sector en diversos ámbitos del deporte y el entretenimiento, en los que el precio se adapta para optimizar las ventas y ⁠la asistencia, garantizando un valor de mercado justo para los eventos", dijo el organismo rector del fútbol mundial.