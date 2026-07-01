Denver:  experiencias que rompen esquemas y apoyan la diversidad

Cuando se trata de celebrar la diversidad, Denver se ha consolidado como uno de los destinos LGBTQ+ más inclusivos de Estados Unidos. Aunque junio marca su momento de mayor proyección internacional gracias a las celebraciones del Mes del Orgullo, la capital de Colorado ondea la bandera arcoíris durante todo el año a través de hoteles, restaurantes, barrios y espacios culturales que abrazan la diversidad como parte esencial de su identidad.

Como la ciudad más grande en un radio de casi mil kilómetros, atrae a visitantes de la comunidad LGBTQ+ de toda la región y del mundo, quienes encuentran aquí una oferta diversa de hospedaje, gastronomía, vida nocturna y eventos que celebran la inclusión en todas sus formas.

Barrios con espíritu libre

Para descubrir la esencia LGBTQ+ de Denver, basta recorrer algunos de sus barrios más emblemáticos. Cherry Creek la parte fancy que destaca por sus boutiques de lujo, hoteles, galerías y restaurantes sofisticados; Capitol Hill es el epicentro histórico de la comunidad queer, con bares y cafés llenos de personalidad; y RiNo Art District (River North) combina arte urbano, cervecerías, murales y una energía creativa que lo ha convertido en uno de los barrios emergentes favoritos de la comunidad LGBTQ+ en el país.

Denver PrideFest

El evento principal de Denver Pride y la mayor celebración del Mes del Orgullo en la ciudad, Denver PrideFest, se llevó a cabo este año en el centro de Denver, sobre el corredor peatonal de 16th Street. Durante más de cinco décadas, el festival ha creado un espacio donde la comunidad LGBTQ+, aliados, familias y negocios locales pueden reunirse, atrayendo a más de 550,000 asistentes con más de 250 expositores, 30 proveedores de alimentos y bebidas, además de entretenimiento en vivo.

El cartel principal de este año tuvo la participación de Nini Coco, originaria de Denver y recién salida de RuPaul's Drag Race, junto a Pattie Gonia y King Molasses, un drag king nigeriano-estadounidense que ganó la primera temporada de King of Drag en 2025.

Alojamiento inclusivo los 365 días

De acuerdo con el experto en viajes LGBTQ+ Andrew Collins, Denver ofrece una amplia variedad de hoteles que se adaptan a distintos estilos de viaje y se ubican en algunos de los barrios más atractivos de la ciudad.

En Cherry Creek, destacan opciones de lujo como Halcyon con una atmósfera elegante y contemporánea; Jacquard Hotel & Rooftop, caracterizado por por sus vistas panorámicas; Moxy Denver Cherry Creek, de estilo moderno y desenfadado; y Hotel Clio, a Luxury Collection Hotel, que combina exclusividad con un servicio de alta gama.

En el centro de Denver sobresalen The Crawford Hotel, ubicado dentro de la histórica Union Station; Limelight Denver y The Rally Hotel, situado junto a McGregor Square y Coors Field. Para quienes prefieren el ambiente artístico y creativo de RiNo Art District, The Source Hotel, The Ramble Hotel y The Catbird Hotel ofrecen propuestas boutique con mucha personalidad, mientras que en Capitol Hill, Patterson Inn cautiva con su arquitectura victoriana.

Experiencias que rompen esquemas

Rocky Mountain Regional Rodeo: Organizado por la Colorado Gay Rodeo Association, este icónico rodeo LGBTQ+ se celebra desde 1983 y es considerado el de mayor trayectoria en el mundo, reuniendo cada año a competidores y visitantes de todo el país.

• Pride 5K. Con motivo del dia PRIDE, el pasado sábado, más de 4,000 participantes se reúnieron para caminar, correr, rodar o desfilar en esta alegre tradición deportiva del Mes del Orgullo.

• Mutt Strut. También se llevó a cabo una divertida jornada pet friendly en Skiptown con drag canino, pasarelas temáticas, pintura de uñas, tintes para colas y cabinas fotográficas.

• Senderismo Queer. Organizado por Mile High Queer Club y Denver Pride, este senderismo inclusivo explora Staunton State Park con rutas para distintos niveles y cierre con happy hour en una cervecería local.

• Tea Dance – Neon Nineties: Champagne Tiger y The Center on Colfax se presentó una fiesta inspirada en los años noventa con DJ, promociones y mucha música retro.

• Pride Weekend PlayHaus Kickoff Party. 550,000 asistentes y PlayHaus lanzaron una nueva experiencia de música electrónica para arrancar el fin de semana Pride.

• PlayHaus Dance Part. El sábado 27 de junio se celebró una noche dedicada a la música y el baile como parte de las celebraciones oficiales del Pride Weekend en Denver.

Con más de 300 días de sol y una vibrante escena cultural, Dever ofrece experiencias inclusivas para todos los viajeros, convirtiéndose en el destino ideal para celebrar el orgullo, la diversidad y la autenticidad en cualquier temporada.