Protestas en Mercedes Benz marcan el arranque de movilizaciones en la industria automotriz en Alemania

Miles de trabajadores se manifestaron este viernes frente a fábricas de Mercedes Benz en Alemania contra los planes de recorte de costes del fabricante de automóviles, en lo que se prevé como una ola de protestas en el sector automovilístico, en crisis en el país.

Los fabricantes alemanes de automóviles afrontan una fuerte competencia china, aranceles estadounidenses y una débil demanda en mercados clave, lo que llevó a una serie de despidos y medidas de austeridad en los últimos tiempos.

Organizadas por el poderoso sindicato IG Metall, miles de empleados se concentraron frente a varias plantas de Mercedes, desde Sindelfingen, en el sur -cerca de Stuttgart-, hasta Bremen, en el norte.

"Mientras los accionistas se benefician de forma más que generosa, los empleados deben sacrificar sus derechos garantizados por contrato", afirmó la líder de IG Metall, Christiane Benner, en una protesta en Düsseldorf.

Los trabajadores protestan contra medidas propuestas que incluyen aumentos de la jornada laboral sin aumento salarial y recortes de beneficios, según el sindicato.

Más de 33,000 trabajadores participaron en las protestas en todo el país, según IG Metall. Por su parte, Mercedes afirmó que cerca de 16,000 personas participaron en las movilizaciones en seis de sus centros.

Mercedes, cuyos beneficios se redujeron a la mitad el año pasado, declaró a la AFP haber iniciado un plan de ahorro porque "los costes estructurales en Alemania -especialmente los laborales- no son competitivos a escala internacional".

Una portavoz de la empresa señaló que el mes pasado se informó a los trabajadores de posibles medidas, entre ellas el aumento de la jornada laboral sin compensación adicional, y que la compañía planea discutirlas con los representantes del personal.

IG Metall indicó que la acción de este viernes es el inicio de una ola de protestas contra los recortes en todo el sector, con más fabricantes y proveedores en el punto de mira en las próximas semanas.

Entre ellos estará Volkswagen, después de que la semana pasada se informara de que el mayor fabricante de automóviles de Europa planea recortar hasta 100,000 empleos -el doble de lo anunciado previamente- y cerrar cuatro plantas en Alemania.

El plan, que sería la mayor reestructuración en los 89 años de historia del grupo, se espera que se detalle en una reunión del consejo de supervisión la próxima semana. Volkswagen declinó hacer cualquier comentario.