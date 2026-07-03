El reto invisible de las nuevas generaciones; heredar no es suficiente

En diversas familias mexicanas el patrimonio es el resultado de décadas de visión, disciplina y un esfuerzo constante. No obstante, existe un elemento fundamental que frecuentemente se omite en este proceso de construcción: el diálogo deliberado y estructurado sobre la herencia.

Para muchas generaciones, hablar de dinero sigue siendo incómodo. No por falta de interés, sino por una combinación de prudencia, costumbre y, en algunos casos, la idea de que estos temas deben mantenerse en privado o postergarse “hasta que sea necesario”. Sin embargo, las nuevas generaciones enfrentan una realidad distinta.

Hoy, quienes eventualmente heredarán el patrimonio no solo están más informados, sino también más conscientes de los riesgos que implica no entenderlo. Han visto —de cerca o a la distancia— cómo la falta de comunicación puede derivar en conflictos, decisiones desalineadas o pérdida de valor.

Sin embargo, persiste un desafío real, pues el deseo de comprender el patrimonio familiar no siempre garantiza saber cómo expresar las dudas adecuadamente. Esto enfrenta a las personas a la dificultad de iniciar un diálogo que ha permanecido ausente durante años, buscando la manera correcta de abordar temas que pueden percibirse como intrusivos o incómodos, y logrando siempre el equilibrio necesario entre el legítimo interés por conocer y el respeto fundamental que debemos mantener hacia los seres queridos.

Romper este silencio no requiere confrontación, requiere estrategia.

En lugar de plantear la conversación desde el control —“quiero saber qué hay”—, es más efectivo hacerlo desde la responsabilidad: “quiero estar preparado cuando llegue el momento”. El enfoque cambia todo.

Las familias suelen responder mejor cuando perciben interés en aprender, no en cuestionar. Por ello, una forma efectiva de abrir el diálogo es a través de preguntas técnicas y específicas, que reflejen preparación y no urgencia: entender estructuras, roles o criterios de decisión, sin necesariamente exigir respuestas inmediatas.

Otro elemento clave es hacerlo en el tiempo adecuado. Estas conversaciones rara vez funcionan en contextos de tensión o eventos críticos. Por el contrario, fluyen mejor cuando se integran de manera natural en espacios de confianza, sin presión y sin expectativas de resolver todo en una sola ocasión.

También es importante reconocer que la transmisión patrimonial no ocurre en una sola conversación. Es un proceso gradual, que requiere constancia, apertura y, sobre todo, paciencia.

Para las nuevas generaciones, el reto no es solo acceder a la información, sino construir el espacio para que esa información pueda compartirse. En muchos casos, el silencio no responde a una negativa, sino a la falta de un puente. Y ese puente, hoy más que nunca, puede y debe construirse desde ambos lados.

Se debe hacer conciencia en que la planeación patrimonial más efectiva, no es aquella que solo protege activos, sino la que logra conectar generaciones.

*UHN Wealth Planning, BBVA Banca Patrimonial y Privada