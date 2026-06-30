Hard Rock muestra memorabilia musical de Elton John y Madonna

Hard Rock Hotel vuelve a colocar la inclusión en el centro de su estrategia de hospitalidad. En el marco del Mes del Orgullo, la marca activó LOVE OUT LOUD, una campaña global que durante junio toma fuerza en sus propiedades de Cancún, Puerto Vallarta, Riviera Maya y Los Cabos, con experiencias diseñadas para celebrar la diversidad, la autenticidad y la libertad de expresión.

La iniciativa llega en un momento en el que Pride Month ha dejado de ser sólo una conmemoración social para convertirse también en una plataforma turística, cultural y empresarial. Para los destinos, la inclusión se ha vuelto un componente relevante de competitividad: los viajeros buscan espacios seguros, marcas congruentes y experiencias que conecten con valores.

En ese contexto, Hard Rock Hotel Cancún se sumó por tercer año consecutivo como aliado de Grupo Cancún Pride, movimiento que a cinco años de su creación se ha consolidado como uno de los más visibles del Caribe mexicano. La colaboración incluyó ceremonias, presentaciones artísticas, espacios de convivencia y actividades que reúnen a líderes de la comunidad, empresarios, aliados turísticos y autoridades locales.

El programa contempló presentaciones musicales, entrega de reconocimientos, despedida de reyes y reinas 2025, así como la coronación de nuevas figuras representativas de la comunidad LGBT+. La agenda busca celebrar, pero también abrir conversación sobre respeto, visibilidad y derechos.

“Nos entusiasma que Hard Rock se sume, por tercera ocasión, como un aliado en la promoción de los derechos LGBTQIA+ en uno de los destinos turísticos más relevantes de México. Es importante que marcas de este nivel se unan para seguir impulsando la conversación y fomentar el respeto en todas sus formas”, señaló Linger Méndez, líder de Grupo Cancún Pride.

Hard Rock hotelCortesía

Inclusión permanente

La apuesta de Hard Rock Hotel no se limita a Pride Month. La compañía sostiene que impulsa acciones durante todo el año, entre ellas capacitaciones en perspectiva de género, promoción de espacios laborales equitativos y experiencias pensadas para que huéspedes y colaboradores encuentren un entorno de respeto.

Como parte de LOVE OUT LOUD, la marca integra actividades que conectan con su ADN musical. Una de ellas es Sound of Your Stay, amenidad que permite a los huéspedes disfrutar tornamesas en la habitación, vinilos de artistas icónicos LGBTQIA+ y playlists curadas con temática Pride.

“En Hard Rock creemos que la autenticidad, la expresión individual y la música tienen el poder de unir a las personas. Estamos comprometidos con honrar al talento, a los huéspedes y a los miembros de nuestro equipo LGBTQIA+, quienes hacen posible una experiencia auténtica y significativa para todos nuestros visitantes”, comentó Karen Burgos, Gerente Corporativo de Marca Hard Rock.

La declaración resume el giro que vive la industria: la inclusión ya no se comunica sólo como valor corporativo, sino como parte de la experiencia del huésped. En hoteles con alto componente de entretenimiento, el mensaje se traduce en programación, ambientación, música y narrativa de marca.

Música y memoria

Uno de los ejes más visibles de LOVE OUT LOUD es el Tour de Memorabilia Pride Month, un recorrido curado que se encuentra en Hard Rock Hotel Cancún, Vallarta, Los Cabos, Riviera Maya y Punta Cana. La experiencia conecta la historia de la música con la visibilidad LGBTQIA+ mediante piezas exhibidas en vitrinas, entre ellas vestuarios, chamarras y objetos personales de artistas que han dejado huella dentro y fuera del escenario.

El recorrido incluye referencias a figuras como Elton John y Madonna, cuya trayectoria ha estado vinculada con discursos de libertad, identidad y apoyo a la comunidad. También recupera relatos asociados a artistas como Miley Cyrus, Katy Perry, Christina Aguilera, Taylor Swift y Shakira, quienes desde distintos géneros han impulsado mensajes de autoaceptación, diversidad o pertenencia.

Para Hard Rock Hotel, la música funciona como lenguaje común. En su estrategia, no entiende de etiquetas: los matices son los que construyen los himnos más memorables. Bajo esa idea, sus resorts se presentan como destinos donde el entretenimiento también puede abrir conversaciones sobre identidad.

La campaña LOVE OUT LOUD convirtió el Pride Month en una experiencia de hospitalidad con enfoque cultural. No sólo busca atraer viajeros, sino reforzar una posición: la diversidad también forma parte del negocio turístico cuando se comunica con acciones, programación y espacios de convivencia.