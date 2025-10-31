Lectura4:00 min
Cuatro hoteles mexicanos brillan en The World’s 50 Best Hotels 2025
México celebra la inclusión de cuatro hoteles en The World’s 50 Best Hotels 2025, destacando a Chablé Yucatán como el Mejor de Norteamérica por segundo año consecutivo.
La edición 2025 de The World’s 50 Best Hotels reconoció a cuatro propiedades mexicanas entre los 50 mejores alojamientos del planeta, confirmando que el país se posiciona entre los destinos más admirados por el viajero internacional.
El anuncio se realizó en Londres, con la participación de representantes de las cadenas hoteleras más prestigiosas del mundo. En esta edición, México destacó con:
- Chablé Yucatán (Yucatán) – Puesto 8
- Maroma, A Belmond Hotel, Riviera Maya (Quintana Roo) – Puesto 33
- One&Only Mandarina (Riviera Nayarit) – Puesto 39
- Las Ventanas al Paraíso, A Rosewood Resort (Los Cabos, Baja California Sur) – Puesto 44
Estos cuatro nombres representan la diversidad geográfica y cultural del país: del corazón de la selva maya al Pacífico, del Caribe al desierto bajacaliforniano, todos con una visión común, el lujo con alma mexicana.
El lujo que nace del entorno
- Chablé Yucatán, enclavado en la selva de Chocholá, combina el misticismo maya con un enfoque de bienestar integral. Por segundo año consecutivo, fue reconocido como El Mejor Hotel de Norteamérica, gracias a su spa inspirado en cenotes y su filosofía de reconexión espiritual.
- Maroma, A Belmond Hotel, completamente renovado, reabrió sus puertas en la Riviera Maya con una apuesta por la sostenibilidad, la artesanía mexicana y la hospitalidad personalizada.
- En la costa del Pacífico, One&Only Mandarina continúa marcando tendencia en lujo sustentable. Sus villas suspendidas entre árboles tropicales ofrecen privacidad absoluta y vistas panorámicas del océano, en armonía con la biodiversidad local.
- Las Ventanas al Paraíso, un ícono de la hotelería mexicana desde hace más de dos décadas, sigue siendo sinónimo de excelencia, atención al detalle y experiencias memorables frente al Mar de Cortés.
Turismo global
El ranking 2025, encabezado por Rosewood Hong Kong, Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River y Claridge’s Londres, abarca 22 países en seis continentes. La presencia de cuatro hoteles mexicanos coloca a México a la par de potencias turísticas como Francia, Japón y Reino Unido.
Tim Brooke-Webb, Managing Director de The World’s 50 Best Hotels, destacó que los hoteles premiados "no solo ofrecen lujo, sino autenticidad y conexión emocional con el huésped, donde se entrelazan el diseño, la gastronomía y la cultura que se entrelazan para crear experiencias únicas".
Además del reconocimiento, pertenecer a esta lista se traduce en beneficios tangibles: los hoteles galardonados incrementan sus reservas internacionales entre 25% y 35% en los meses posteriores al anuncio, de acuerdo con datos de la organización.
