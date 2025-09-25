The World’s 50 Best Bars 2025: ¿Cuáles son los 5 bares mexicanos en la lista del 51 al 100?

La coctelería mexicana sigue dando de qué hablar en la escena internacional. En la lista extendida de The World’s 50 Best Bars 2025, que agrupa a los puestos 51 al 100, cinco bares del país fueron reconocidos entre los mejores del planeta.

Este anuncio funciona como antesala de la gala que tendrá lugar el 8 de octubre en Hong Kong, donde se darán a conocer los 50 primeros lugares. Como contexto, es importante recordar que Handshake Speakeasy, en la Ciudad de México, ocupa actualmente el sitio de honor como el bar número uno del mundo, reforzando el papel de México en el mapa global de la mixología

Los bares mexicanos en 2025

En la capital, la Licorería Limantour aparece en el puesto 52, tras haber ocupado el lugar 32 en la lista principal de 2024, un descenso que no le quita el título de referente histórico de la coctelería nacional, pero que llama la atención.

Gallo AltaneroCortesía

También en Ciudad de México destaca Bar Mauro, que irrumpe en el 54 como una de las grandes sorpresas del año, una muestra de cómo nuevas propuestas logran posicionarse en el radar internacional.

A su lado, Baltra Bar, un espacio íntimo y de autor, mejora levemente su posición al pasar del 83 al 78, lo que demuestra su vigencia en la preferencia de críticos y clientes.

Fuera de la capital, El Gallo Altanero, en Guadalajara, se ubica en el 71 después de haber figurado en el 48 el año pasado. El bar ha sido clave en la defensa del tequila y los destilados de agave como pilares de la coctelería mexicana. En Tulum, Arca descendió del 55 al 77, pero mantiene la representación del Caribe nacional, mostrando cómo los ingredientes de la selva y la costa se transforman en cocteles de autor.

Lista completaCortesía

Comparación con 2024

El panorama mexicano de este año contrasta con lo ocurrido en 2024, cuando el país colocó siete bares en total dentro de la lista principal y la extendida. Además de Handshake Speakeasy en el primer lugar del mundo y Tlecān en el 20, también figuraban en el ranking extendido Rayo (87), Hanky Panky (93) y Zapote Bar (91), todos ausentes en 2025. Esta salida refleja lo competitivo de la clasificación y la velocidad con que el sector se transforma.

Licorería LimantourCortesía

La publicación de la lista extendida es apenas el preludio del conteo mayor. El próximo 8 de octubre, en Hong Kong, se revelará el top 50 mundial, donde la expectativa está puesta en si México, además de Handshake Speakeasy, logrará que alguno de sus bares ingrese o regrese al grupo de élite. Lo cierto es que, con cinco espacios destacados en la lista 51-100, la presencia nacional se mantiene firme y diversa, con proyectos que van desde los íconos consolidados hasta propuestas emergentes que confirman la vitalidad de la coctelería mexicana.