50 Best Bars 2025: Hong Kong conquista el primer lugar; México es segundo con Handshake Speakeasy

Por primera vez en la historia, un bar asiático encabeza la lista de The World’s 50 Best Bars 2025. Bar Leone, ubicado en el distrito Central de Hong Kong, fue elegido The World’s Best Bar y The Best Bar in Asia, marcando un hito para la coctelería del continente. El proyecto del reconocido bartender Lorenzo Antinori celebra los “cócteles popolari” con un concepto que combina calidez, sencillez y precisión en cada trago.

Leone abrió en 2023 y debutó con fuerza: fue el número 1 en Asia’s 50 Best Bars 2024 y el número 2 en el ranking mundial del mismo año. En esta edición 2025, su ascenso al primer puesto consolida la expansión del panorama internacional más allá de las capitales tradicionales como Londres, CDMX o Nueva York.

The World's 50 Best Bars 2025 No.1 ShotCortesía

México sigue entre los grandes

Aunque México no repitió por tercer año consecutivo el primer lugar, mantiene una presencia sólida. Handshake Speakeasy se consagra como el segundo mejor bar del mundo y retiene el título de The Best Bar in North America. Ubicado en la colonia Juárez, en el corazón de la Ciudad de México, este bar sigue siendo un referente global por su propuesta de coctelería conceptual, precisión técnica y estética inspirada en los speakeasies de los años 20. El premio lo recibieron las cabezas Eric Van Beek y Rodrigo Urraca, quienes ya en el escenario desplegaron una manta con todos los integrantes del bar.

The World’s 50 Best Bars 2025: Hong Kong conquista el primer lugar y México brilla con Handshake SpeakeasyCortesía

En el puesto 23, Tlecān reafirma la diversidad y madurez de la escena mexicana con una propuesta que celebra la esencia misma del agave. En la colonia Roma Norte, este espacio íntimo y discreto se distingue por su estética. Su nombre proviene del náhuatl y significa “lugar de fuego”, un concepto que se refleja desde su entrada: una imponente piedra tallada con el Disco de la Muerte que rinde homenaje a las raíces prehispánicas de México.

En la barra, Eli Martínez Bello, jefa de barra y copropietaria —reconocida como Altos Bartenders’ Bartender en North America’s 50 Best Bars 2025—, es una de las mayores embajadoras del agave en el país. Su búsqueda incansable de destilados artesanales la lleva a colaborar directamente con productores de diferentes regiones para conseguir bacanora, sotol, pox o raicilla, disponibles en caballito o reinterpretadas en cocteles de autor que siempre ofrecen un giro inesperado.

Lista completaCortesía

Europa y América Latina en el mapa

El tercer lugar fue para Sips, de Barcelona, reconocido también como The Best Bar in Europe, seguido de Paradiso (también en Barcelona) y Tayēr + Elementary de Londres. Buenos Aires destacó con Tres Monos en el puesto 10 —revalidando su título como The Best Bar in South America— y CoChinChina en el 26.

En América Latina también figuran Alquímico (Cartagena, 11) y Lady Bee (Lima, 13), que obtuvo el Michter’s Art of Hospitality Award.

México, entre la mística y la técnica

Con Handshake Speakeasy y Tlecān dentro del top 25 mundial, y Bar Mauro (54) como promesa emergente tras ganar el Campari One To Watch Award, la Ciudad de México reafirma su lugar entre los grandes de la coctelería con dos visiones distintas en el top 50: mientras Handshake perfecciona la elegancia técnica y la sobriedad estética, Tlecān abraza el fuego del origen, los destilados del agave y la narrativa cultural.