Hoteleros planean invertir en negocios tras anuncio de Tianguis Turístico en Puebla

Puebla, Pue. La Asociación Poblana de Hoteles y Moteles consideró que la designación de esta ciudad como sede de la edición 51 del Tianguis Turístico en 2027, obliga a los empresarios del sector a invertir en los inmuebles, para ser buenos anfitriones. Sin embargo, también pide que sean tomados en cuenta por la Secretaría de Promoción Turística en la organización.

No obstante, Manuel Domínguez Gabián, presidente del organismo, dijo que están a tiempo para mejorar las instalaciones de cada establecimiento.

En la asociación hay 180, el 50% son hoteles y el resto moteles, entre los cuales generarán alrededor de 7,500 empleos.

Comentó que este magno evento de carácter nacional e internacional debe ser una oportunidad para unir a todos los prestadores de servicios turísticos.

Indicó que están a tiempo de participar empresarios y autoridades, para que Puebla sea reconocido como anfitrión y destino turístico, el cual puede captar visitantes de diferentes nichos de mercado.

Recordó que en la primera ocasión que se tuvo el Tianguis Turístico en el 2013, el entonces gobierno estatal los hizo a un lado, situación que a la postre se reflejó en no elevar las cifras de ocupación.

Domínguez Gabián mencionó que los empresarios del sector invierten de manera continua para tener instalaciones modernas, por lo que llegarán al evento sin contratiempos.

En lo que hizo hincapié fue en la necesidad de tener un plan de trabajo por parte del gobierno del estado a través de turismo para que participen todos los prestadores de servicios.

“Los asistentes al Tianguis Turístico en 2027, se deben llevar una buena imagen de Puebla, sobre todo las empresas que serán expositoras, para que vean a la entidad como un destino factible para incluir en sus ofertas de destinos”, ahondó.

Mencionó que estarán al pendiente de un encuentro con turismo estatal, lo cual debe ser pronto para abonar con propuestas en la organización del evento que también atraerá inversiones nacionales y extranjeras en nuevos complejos.